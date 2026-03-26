Saúde

Causadores da gripe
Notícia

O que se sabe sobre furto de vírus em universidade de SP e se há risco de contaminação

Após sumiço e reaparecimento de amostras, especialistas analisam falhas de segurança e possíveis impactos

Leonardo Martins

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