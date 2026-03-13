O que é broncopneumonia bacteriana? Entenda doença que causou internação de Bolsonaro

Bolsonaro foi levado para hospital após apresentar febre alta, sudorese e calafrios. Evaristo Sa / AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado em unidade de tratamento intensivo (UTI) na última sexta-feira (13). Ele está tratando uma "broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa", conforme detalhou o boletim médico ao qual o g1 teve acesso.

Segundo o Hospital DF Star, onde Bolsonaro é atendido na capital federal, exames de imagens e laboratoriais confirmaram a doença. Como tratamento, o corpo médico afirmou estar utilizando antibioticoterapia venosa e suporte clínico não invasivo.

Em atualização nesta segunda-feira (16), o hospital informou que o ex-presidente apresentou "melhora clínica e laboratorial nas últimas 24 horas".

O que é broncopneumonia?

A broncopneumonia é uma infecção no pulmão que pode ser causada por diferentes microrganismos, como bactérias, fungos e vírus. A broncopneumonia seria como um subtipo de pneumonia.

Segundo a pneumologista Caroline Freiesleben, do Hospital São Lucas da da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) em Porto Alegre, o termo "bilateral" significa que a doença acometeu os dois pulmões. E "aspirativa" quer dizer que decorreu da aspiração de algum conteúdo, como vômito ou secreção.

Quais são os sintomas?

Os principais sintomas são:

Febre (embora, em alguns casos, idosos podem não apresentar esse sintoma);

(embora, em alguns casos, idosos podem não apresentar esse sintoma); Dor para puxar o ar fundo ;

; Tosse seca ou com secreção ;(dependendo do microrganismo causador)

;(dependendo do microrganismo causador) Falta de ar.

De acordo com Caroline, o diagnóstico inclui exame de imagem que mostre alteração radiológica, como raio-X de tórax ou tomografia.

Como é o tratamento?

O tratamento depende de cada diagnóstico. No caso de bactéria, por exemplo, é utilizado antibiótico. Se for vírus, pode ser usado antiviral. A duração é variável.

— Os casos leves, que as pessoas tratam em casa, pode ser de cinco a sete dias de antibiótico via oral. (E pode haver) Até tratamentos mais prolongados, de 10 dias, 14 dias. Então, depende muito da gravidade do quadro, do tipo de germe que causou a pneumonia e do estado do paciente também, está estável ou não — esclarece a médica.

Existe prevenção?

A pneumologista explica que o principal responsável por pneumonia é a bactéria pneumococo — para a qual existe vacina.

— E se for viral, temos as vacinas contra vírus mais comuns, como contra a influenza, o covid, o vírus sincicial respiratório, que são vírus que também podem levar a uma pneumonia — complementa a médica.