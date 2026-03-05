Saúde

Superação e cuidado
Notícia

"O Parkinson não me define": como avanços no tratamento e hábitos saudáveis mudam a vida de pacientes

Embora ainda não haja cura, recursos como medicamentos e marca-passo cerebral trazem benefícios; atividade física e alimentação saudável são essenciais

André Malinoski

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