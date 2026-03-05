"O Parkinson não me define": como avanços no tratamento e hábitos saudáveis mudam a vida de pacientes

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A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 1% da população mundial acima dos 65 anos — o equivalente a 4 milhões de pessoas — conviva com a doença de Parkinson e que esse número pode dobrar até 2040.

Tendo em vista o aumento previsto de casos, como lidar da melhor forma com essa condição? A reportagem ouviu médicos, especialistas e uma paciente para entender a dimensão do desafio. Embora não tenha cura, a enfermidade pode ser tratada para atenuar os sintomas.

O Parkinson, que afeta os movimentos da pessoa, origina-se de uma degeneração das células produtoras de dopamina, um neurotransmissor essencial e responsável, entre outras funções, pela mobilidade humana.

O que reduz o risco de Parkinson

Chefe do Serviço de Neurologia da Santa Casa de Porto Alegre, a médica Arlete Hilbig afirma que o Parkinson não é apenas uma doença atrelada ao envelhecimento: atinge também pessoas mais jovens, com o surgimento dos sintomas sendo verificado entre os 55 e os 65 anos.

— Temos neste momento poucas coisas que efetivamente ajudam a diminuir os riscos. Entre essas, a mais importante é a atividade física regular. E hábitos saudáveis e de alimentação. Todos os fatores que previnem doenças cardiovasculares provavelmente também têm alguma influência sobre a enfermidade — explica a médica.

Para Arlete, a sociedade precisa conhecer a doença e os sintomas e saber que existe tratamento disponível:

— Não é uma doença fatal inicialmente. Desenvolve-se ao longo do tempo. Hoje, as pessoas estão vivendo mais com o Parkinson, porque os tratamentos melhoraram.

É preciso ter sintomas motores para fazer o diagnóstico. Desse modo, uma avaliação clínica é fundamental para se descobrir se o paciente tem ou não a enfermidade.

Como é o tratamento

As terapias empregadas no tratamento da doença avançaram muito, observa a médica:

— A medicação mais importante é a levodopa (utilizada principalmente para tratar os sintomas motores). E temos outras medicações, tanto para tratar sintomas motores como não motores, que melhoram muito a qualidade de vida.

Arlete também destaca o tratamento elétrico com neuroestimulação, empregado nas fases mais avançadas da doença. A estimulação cerebral profunda (DBS, na sigla em inglês) é um dos procedimentos mais eficazes. Trata-se de um marca-passo cerebral.

— É um tratamento em que precisamos de uma abordagem cirúrgica para implantar o equipamento no lugar certo dentro do cérebro e passamos a fazer o estímulo elétrico junto com as medicações.

Eletrodos são inseridos em áreas específicas do cérebro, conectados a um dispositivo parecido com um marca-passo implantado sob a pele. O equipamento regula os sinais elétricos no cérebro e atenua os sintomas motores problemáticos.

Enfrentando a doença sem medo

A publicitária aposentada Andréia Ramos Machado, 54 anos, é um exemplo na forma de lidar com a enfermidade. Moradora de Canoas, na Região Metropolitana, começou a sentir os tremores no final de 2020. Passou por inúmeros exames até obter o diagnóstico em agosto de 2021. Começou o tratamento e hoje enfrenta a situação sem medo.

Andréia, que não tem nem teve qualquer familiar com a enfermidade, começou a tomar a levodopa e outros medicamentos, além de usar adesivos. Os sintomas foram piorando, mas ela não arrefeceu. Pelo contrário, foi à luta.

— Eu fazia exercício físico, eletroestimulação, fisioterapia. Nunca deixei de fazer nada por causa do tremor. Quando me dava crise, não conseguia nem caminhar. Mas ia ao supermercado e, às vezes, dirigia — lembra.

A aposentada acredita que, por associarem o Parkinson a idosos, muitas pessoas não sabem como agir ao deparar com alguém mais jovem em crise.

— Uma vez, um segurança de um shopping entrou comigo no elevador e, quando a porta fechou, perguntou se eu estava passando mal. Eu estava tremendo e disse que tinha Parkinson, tomava remédio e que passaria em seguida — recorda.

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"Já consigo fazer muito mais coisas do que eu fazia"

Andréia toma dois comprimidos de 100mg de levodopa a cada três horas. Em novembro de 2025, submeteu-se à cirurgia de DBS. Procura entender a doença e se informar sobre os estudos publicados.

Ter um marca-passo cerebral, conta ela, não causa transtornos, pois não sente a presença do equipamento. Uma vez por mês, vai à Santa Casa da Capital para ajustá-lo. O processo é feito por bluetooth, tecnologia sem fio que conecta dispositivos em distâncias curtas — a mesma utilizada para conectar celulares a fones de ouvido.

Já estou dormindo melhor e levanto me sentindo bem. Continuo tremendo e tomando medicação, mas a tendência é eu tremer menos. Já consigo fazer muito mais coisas do que eu fazia até o ano passado ANDRÉIA RAMOS MACHADO Publicitária aposentada e paciente de Parkinson, 54 anos

A paciente não fuma, diminuiu o consumo de álcool e parou de comer carne vermelha. Pratica pilates, pretende fazer caminhadas e está voltando para a ioga e para a musculação — precisou interromper a prática por ter quebrado a clavícula após uma queda da escada no ano passado.

— Nunca desisti. Tenho Parkinson, mas ele não me define. Tem muita coisa que quero fazer na minha vida ainda. Não vou deixar alguma coisa me abater. Vou fazer o que puder para manter minha independência e estar presente na vida dos meus dois filhos. Tenho filho pequeno e quero acompanhar a vida dele — planeja.

Fortalecendo o equilíbrio

Personal trainer Henrique Magalhães Scarselli auxilia nos treinos. André Ávila / Agencia RBS

O personal trainer Henrique Magalhães Scarselli, do Studio E.move, diz que trabalhar com Andréia é um desafio. Ele a acompanha desde antes do diagnóstico, quando ainda não tinha tremores.

— Quando ela descobriu que era Parkinson, comecei a usar exercícios unilaterais e de equilíbrio, porque a doença causa desequilíbrio. A gente faz os exercícios que promovem a reorganização do corpo dela. Os exercícios simulam as situações para ela não cair. A pessoa precisa muito ter força para tratar a doença — ensina.

Scarselli também utilizava eletroestimulação muscular no trabalho com a aluna. Trata-se de uma roupa com eletrodos espalhados por várias partes do corpo. O uso estimula as contrações das fibras musculares e auxilia no fortalecimento muscular.

— Uma pessoa com Parkinson fica muito tensa, sente dores na lombar e crônicas. A eletroestimulação fazia o papel de relaxar a musculatura dela após o exercício. Só paramos por causa do implante do DBS — conta.

Relação com agrotóxicos

O médico do Serviço de Neurologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e professor do Departamento de Farmacologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Artur Francisco Schumacher Schuh afirma que há evidências significativas da relação do Parkinson com o consumo de alimentos com agrotóxicos.

Schuh cita os casos de países como Alemanha e França, que decidiram indenizar trabalhadores rurais que teriam desenvolvido a doença em decorrência dos pesticidas.

— Tem evidências muito sérias. E eu tendo a concordar com eles (pesquisadores internacionais que se dedicam ao tema) que há evidências bastante convincentes — assegura.

O médico externaliza qual deveria ser a principal ação das pessoas:

— A promoção da atividade física. Temos bastantes evidências mostrando que a atividade física protege contra a doença e melhora muito os pacientes que a possuem.

Cuidado deve ser integral

Pacientes com Parkinson podem ter qualidade de vida. André Ávila / Agencia RBS

A presidente da Associação de Parkinson do Rio Grande do Sul (Apars), Neusa Chardosim, acredita que a doença tem crescido no mundo inteiro em função do envelhecimento da população e de fatores ambientais, como a poluição e os pesticidas na alimentação.

— É muito importante que a sociedade se organize para conseguir lidar com essa doença, que está em crescimento enorme. Provavelmente vai ultrapassar o Alzheimer (que lidera entre as condições degenerativas no mundo em número de casos) — alerta.

Para Neusa, as associações e a rede de saúde desempenham um papel importante nesse processo, envolvendo desde a capacitação de profissionais até a garantia do tratamento contínuo nos postos de saúde.

É uma doença que impacta tudo, não apenas o movimento. Impacta o sono, o humor, a autonomia e a qualidade de vida. Então, o cuidado tem que ser integral. NEUSA CHARDOSIM Presidente da Associação de Parkinson do Rio Grande do Sul

A Apars atua na promoção de informação, em grupos de apoio e na luta por políticas públicas para auxiliar a comunidade a lidar com o Parkinson.

— Enquanto a cura não vem, temos que trabalhar com a qualidade de vida. Com tratamento, apoio e informação, é possível viver com qualidade e dignidade — conclui.

Como enfrentar o Parkinson

Veja sugestões de Artur Francisco Schumacher Schuh, médico do Serviço de Neurologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e professor do Departamento de Farmacologia da UFRGS:

Para o paciente

Praticar atividade física

Consumir alimentos com menos agrotóxicos

Beber água pura

Para o poder público e a sociedade