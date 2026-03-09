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"Nossa capacidade está esgotada", alerta secretário da Saúde sobre superlotação de hospitais em Porto Alegre

Ocupação de leitos pelo SUS nos principais hospitais de Porto Alegre atingiu 97%

Lisielle Zanchettin

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