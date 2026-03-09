"Nossa capacidade está esgotada", alerta secretário da Saúde sobre superlotação de hospitais em Porto Alegre

Emergência SUS da Santa Casa opera com restrições, bem como Clínicas, São Lucas e Conceição. Lauro Alves / Agencia RBS

A superlotação das emergências hospitalares de Porto Alegre acende um alerta para o município. Nesta segunda-feira (9), as quatro instituições de alta complexidade — São Lucas, Clínicas, Conceição e Santa Casa — estão com restrições, atendendo apenas casos com risco de vida. A ocupação de leitos de internação pelo Sistema Único de Saúde (SUS) chega a 97%.

Conforme o secretário da Saúde da Capital, Fernando Ritter, o sistema está operando no limite. Além dos hospitais, todas as unidades de pronto atendimento (UPAs) estão lotadas.

— A ocupação de leitos de internação varia entre 96 e 101%, sem citar a emergência. Não temos como aumentar nesse momento a oferta de atendimento. Nossa capacidade está esgotada, estamos em alerta — disse Ritter.

Segundo a prefeitura, mais da metade dos pacientes atendidos é de fora da Capital, principalmente da Região Metropolitana. O município aponta um aumento de 20% na busca por atendimento por moradores de Canoas.

— Já estamos no nosso limite e precisamos que as cidades da Região Metropolitana também possam fazer um esforço maior para dar conta — falou o secretário.

A mudança de temperatura também preocupa, já que deve aumentar a busca por questões respiratórias. Para tentar amenizar o impacto, a prefeitura estuda antecipar a operação inverno, aumentando leitos, ampliando os horários de funcionamento nas unidades básicas de saúde e equipes.