Mutirão do SUS exclusivo para mulheres oferta 10,7 mil procedimentos no RS

No RS, 45 locais devem realizar atendimentos. Isadora Garcia / Agencia RBS

Um mutirão do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivo para mulheres ocorre neste sábado (21) e no domingo (22) em todo o país. No Rio Grande do Sul, serão 10,7 mil procedimentos.

De acordo com o Ministério da Saúde, pelo menos 45 estabelecimentos de saúde no Estado farão atendimentos em especialidades como ginecologia, oncologia, oftalmologia e ortopedia. São consultas, cirurgias e exames de média e alta complexidade, como:

ultrassonografias transvaginais, mamárias e de abdome total

retirada de tumor da pele e do colo do útero

retirada do útero

cirurgia de reparo do joelho

tratamento cirúrgico de varizes

cirurgia para retirada de tireoide

laqueadura

As pacientes foram previamente encaminhadas pelos gestores municipais de saúde, de acordo com critérios das centrais de regulação.

Objetivo é a redução de filas

Em visita neste sábado (21) à Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Felipe Proenço, do Ministério da Saúde, destacou o impacto do mutirão na redução das filas de espera:

— Esse mutirão representa essa grande iniciativa do Agora Tem Especialistas (programa federal), que busca usar o máximo da capacidade da rede pública e privada para diminuir o tempo de espera, para possibilitar mais acesso a exames, a cirurgias, a tratamentos que são necessários dentro do Sistema Único de Saúde.

Apenas na Santa Casa da capital gaúcha serão 500 exames, 125 consultas e 90 procedimentos cirúrgicos ao longo dos dois dias. Em Porto Alegre, também participam os hospitais Conceição, Fêmina, da Criança e Cristo Redentor, do Grupo Hospitalar Conceição.

Neste sábado, uma das pacientes que aguardavam o nome ser chamado era Cledir Maria Fagundes Vaz, 72 anos, moradora de Bagé que viajou a Porto Alegre exclusivamente para atendimento. Ela faz tratamento para tumor na bexiga.

— No sábado (14), eles me ligaram dizendo que seria hoje. Eu já estava com tudo certinho, os exames prontos. Então, para mim, graças a Deus, é uma beleza — contou.

Segundo o cirurgião de cabeça e pescoço Virgilio Gonzales Zanella, coordenador do bloco cirúrgico do Hospital Santa Rita, na Santa Casa, o mutirão envolve um trabalho de logística, como a organização de insumos e de funcionários antes, durante e após os procedimentos. Mas ele ressalta:

— O melhor, o mais legal, é darmos vazão aos casos, aos pacientes que estão esperando em fila. O trabalho para nós não é problema, isso não gera estresse. O que gera estresse é estar com gente com demanda reprimida, cirurgias represadas, pelo grande volume de pacientes que chegam até nós e pela nossa capacidade de atendê-los.

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