Mutirão do SUS exclusivo para mulheres oferta 10,7 mil procedimentos no RS

Um mutirão do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivo para mulheres ocorre neste sábado (21) e no domingo (22) em todo o país. No Rio Grande do Sul, serão 10,7 mil procedimentos.
De acordo com o Ministério da Saúde, pelo menos 45 estabelecimentos de saúde no Estado farão atendimentos em especialidades como ginecologia, oncologia, oftalmologia e ortopedia. São consultas, cirurgias e exames de média e alta complexidade, como:
- ultrassonografias transvaginais, mamárias e de abdome total
- retirada de tumor da pele e do colo do útero
- retirada do útero
- cirurgia de reparo do joelho
- tratamento cirúrgico de varizes
- cirurgia para retirada de tireoide
- laqueadura
As pacientes foram previamente encaminhadas pelos gestores municipais de saúde, de acordo com critérios das centrais de regulação.
Objetivo é a redução de filas
Em visita neste sábado (21) à Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Felipe Proenço, do Ministério da Saúde, destacou o impacto do mutirão na redução das filas de espera:
— Esse mutirão representa essa grande iniciativa do Agora Tem Especialistas (programa federal), que busca usar o máximo da capacidade da rede pública e privada para diminuir o tempo de espera, para possibilitar mais acesso a exames, a cirurgias, a tratamentos que são necessários dentro do Sistema Único de Saúde.
Apenas na Santa Casa da capital gaúcha serão 500 exames, 125 consultas e 90 procedimentos cirúrgicos ao longo dos dois dias. Em Porto Alegre, também participam os hospitais Conceição, Fêmina, da Criança e Cristo Redentor, do Grupo Hospitalar Conceição.
Neste sábado, uma das pacientes que aguardavam o nome ser chamado era Cledir Maria Fagundes Vaz, 72 anos, moradora de Bagé que viajou a Porto Alegre exclusivamente para atendimento. Ela faz tratamento para tumor na bexiga.
— No sábado (14), eles me ligaram dizendo que seria hoje. Eu já estava com tudo certinho, os exames prontos. Então, para mim, graças a Deus, é uma beleza — contou.
Segundo o cirurgião de cabeça e pescoço Virgilio Gonzales Zanella, coordenador do bloco cirúrgico do Hospital Santa Rita, na Santa Casa, o mutirão envolve um trabalho de logística, como a organização de insumos e de funcionários antes, durante e após os procedimentos. Mas ele ressalta:
— O melhor, o mais legal, é darmos vazão aos casos, aos pacientes que estão esperando em fila. O trabalho para nós não é problema, isso não gera estresse. O que gera estresse é estar com gente com demanda reprimida, cirurgias represadas, pelo grande volume de pacientes que chegam até nós e pela nossa capacidade de atendê-los.
Os números no Brasil
- Conforme o Ministério da Saúde, ao todo no país serão ofertadas cerca de 230 mil cirurgias e exames de média e alta complexidade
- Pelo menos 940 hospitais públicos, privados e filantrópicos estão envolvidos
- Uma das novidades desta edição refere-se aos implantes de Implanon, método contraceptivo inserido sob a pele. No país, serão ofertados 3,8 mil implantes
- A partir de uma parceria com o aplicativo de mobilidade urbana 99, a ação está disponibilizando transporte gratuito para pacientes que vivem em localidades mais distantes
- Essa é a quarta edição dos mutirões de atendimento do SUS por meio do programa Agora Tem Especialistas. As três anteriores foram voltadas para o público em geral