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Mutirão do SUS exclusivo para mulheres oferta 10,7 mil procedimentos no RS

Pacientes foram previamente encaminhadas para os estabelecimentos de saúde de acordo com critérios das centrais de regulação

Isadora Garcia

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