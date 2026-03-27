Municípios da Região Metropolitana dão início à vacinação contra a gripe neste sábado

Ao menos dez municípios da Região Metropolitana começam neste sábado (28) campanha de vacinação contra a gripe. Também haverá ação especial pelo dia D, data de imunização que ocorre em todo o Brasil.
As cidades de Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Gravataí, Cachoeirinha, Viamão, Alvorada e Guaíba confirmaram que unidades básicas de saúde (UBSs) estarão funcionando no sábado. Confira abaixo as ações e locais de imunização de cada município.
O objetivo é imunizar o grupo prioritário para a doença, incluindo crianças de seis meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas e pessoas com 60 anos ou mais.
A vacina aplicada é a trivalente, produzida pelo Instituto Butantan. O imunizante protege contra Influenza A H1N1, Influenza A H3N2 e Influenza B.
A partir de segunda-feira (30), a vacina estará disponível em todas os postos das cidades da Região Metropolitana. As doses estarão disponíveis até maio.
Em Porto Alegre, a imunização está prevista para começar somente na segunda-feira (30). Conforme a Secretaria de Saúde, todos postos terão doses para aplicação.
O Rio Grande do Sul recebeu 360 mil doses da vacina para aplicação do grupo prioritário. Mais de 5 milhões de pessoas fazem parte do público-alvo. A previsão é de que novas remessas sejam enviadas ao Estado ao longo da campanha.
Confira onde haverá vacinação neste sábado (28) na Região Metropolitana:
Canoas (8h às 17h)
- US Complexo (PLS e Boa Saúde)
- US Prata
- US Mato Grande
- US João de Barro
- US Niterói
- US Fernandes
- US Estância Velha
- US Olaria
- US Caic
- US Nova Nancy
- US São José
- US São Luís
- US Harmonia
- US Mathias Velho
- US Natal
- US União
- US Santa Isabel
Esteio (8h às 14h)
- UBS Nickollas Gomes
- UBS Dr. Pedro Ernesto L. de Menezes
Sapucaia do Sul (8h às 17h)
- UBS Centro
- UBS Fortuna
- UBS Oswaldo Cruz
- UBS João Barro
- CLISAM
- Praça General Freitas (das 13h30 às 17h)
São Leopoldo (8h às 11h30min e das 13h às 16h30min)
- UBS Vila Nova
- UBS Rio dos Sinos
- UBS Materno Infantil
- UBS Campina
- UBS Santos Dumont
Novo Hamburgo (8h às 17h)
- Todas Unidades Básicas de Saúde
- Todas Unidades de Saúde da Família
- Casa da Vacina
Gravataí (8h às 14h)
- USF Sagrada Família
- UBS Centro
- UBS São Judas Tadeu
- USF Morada do Vale
- USF Itacolomi
- Mercado Ramos
Cachoeirinha (8h30min às 16h30min)
- UBS Odil Silva de Oliveira
- UBS Diamantino Fagundes Dornelles
- UBS Ildo Caçapava
- ESF Vereador José Ramos
- ESF Otacílio Silveira
Viamão (8h às 17h)
Todas Unidades Básicas de Saúde
Alvorada (8h às 16h30min)
- Todas Unidades Básicas de Saúde
- Pronto Atendimento Municipal (PAM-8)
Guaíba (9h às 17h30min)
- Estacionamento do Stock Center