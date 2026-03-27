Municípios da Região Metropolitana dão início à vacinação contra a gripe neste sábado

Vacina estará disponíveis em postos de saúde. Félix Zucco / Agência RBS

Ao menos dez municípios da Região Metropolitana começam neste sábado (28) campanha de vacinação contra a gripe. Também haverá ação especial pelo dia D, data de imunização que ocorre em todo o Brasil.

As cidades de Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Gravataí, Cachoeirinha, Viamão, Alvorada e Guaíba confirmaram que unidades básicas de saúde (UBSs) estarão funcionando no sábado. Confira abaixo as ações e locais de imunização de cada município.

O objetivo é imunizar o grupo prioritário para a doença, incluindo crianças de seis meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas e pessoas com 60 anos ou mais.

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A vacina aplicada é a trivalente, produzida pelo Instituto Butantan. O imunizante protege contra Influenza A H1N1, Influenza A H3N2 e Influenza B.

A partir de segunda-feira (30), a vacina estará disponível em todas os postos das cidades da Região Metropolitana. As doses estarão disponíveis até maio.

Em Porto Alegre, a imunização está prevista para começar somente na segunda-feira (30). Conforme a Secretaria de Saúde, todos postos terão doses para aplicação.

O Rio Grande do Sul recebeu 360 mil doses da vacina para aplicação do grupo prioritário. Mais de 5 milhões de pessoas fazem parte do público-alvo. A previsão é de que novas remessas sejam enviadas ao Estado ao longo da campanha.

Confira onde haverá vacinação neste sábado (28) na Região Metropolitana:

Canoas (8h às 17h)

US Complexo (PLS e Boa Saúde)

US Prata

US Mato Grande

US João de Barro

US Niterói

US Fernandes

US Estância Velha

US Olaria

US Caic

US Nova Nancy

US São José

US São Luís

US Harmonia

US Mathias Velho

US Natal

US União

US Santa Isabel

Esteio (8h às 14h)

UBS Nickollas Gomes

UBS Dr. Pedro Ernesto L. de Menezes

Sapucaia do Sul (8h às 17h)

UBS Centro

UBS Fortuna

UBS Oswaldo Cruz

UBS João Barro

CLISAM

Praça General Freitas (das 13h30 às 17h)

São Leopoldo (8h às 11h30min e das 13h às 16h30min)

UBS Vila Nova

UBS Rio dos Sinos

UBS Materno Infantil

UBS Campina

UBS Santos Dumont

Novo Hamburgo (8h às 17h)

Todas Unidades Básicas de Saúde

Todas Unidades de Saúde da Família

Casa da Vacina

Gravataí (8h às 14h)

USF Sagrada Família

UBS Centro

UBS São Judas Tadeu

USF Morada do Vale

USF Itacolomi

Mercado Ramos

Cachoeirinha (8h30min às 16h30min)

UBS Odil Silva de Oliveira

UBS Diamantino Fagundes Dornelles

UBS Ildo Caçapava

ESF Vereador José Ramos

ESF Otacílio Silveira

Viamão (8h às 17h)

Todas Unidades Básicas de Saúde

Alvorada (8h às 16h30min)

Todas Unidades Básicas de Saúde

Pronto Atendimento Municipal (PAM-8)

Guaíba (9h às 17h30min)

Estacionamento do Stock Center







