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Municípios da Região Metropolitana dão início à vacinação contra a gripe neste sábado

Imunizante será destinado crianças de seis meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas e pessoas com 60 anos ou mais

Lisielle Zanchettin

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