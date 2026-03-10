Mpox: veja quantos casos já foram registrados no Brasil em 2026 e como se prevenir

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Um dos sintomas da mpox é o surgimento de erupções cutâneas ou lesões na pele. Shutterstock / Reprodução

149 casos de mpox já foram registrados no Brasil em 2026, segundo dados do Ministério da Sáude. 140 desses casos estão confirmados, enquanto os nove restantes são classificados como "prováveis". Até então, nenhum óbito foi registrado, mas 539 outros casos estão sendo investigados. As informações são do O Globo.

Os 136 casos de mpox que foram registrados no Brasil em 2026 ainda estão abaixo dos 394 notificados nos primeiros três meses de 2025. No entanto, autoridades sanitárias ainda se mantém alertas à doença, especialmente depois que uma nova variante foi descoberta no Reino Unido, em dezembro, e pela possibilidade da mpox de se relacionar com outras comorbidades.

Até então, ao menos 50 dos casos registrados mostraram coinfecção com o vírus do HIV, e outros 31 com outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

A transmissão da mpox ocorre principalmente por contato direto com lesões de pele, secreções, mucosas ou objetos contaminados. Por isso, situações com aglomeração e contato físico próximo acendem o alerta para possível aumento de casos.

São Paulo concentra a maioria das notificações

Na cidade de São Paulo, 18 casos haviam sido confirmados até o fim de janeiro. Hoje, a capital já conta com 93 confirmações, segundo o Ministério da Saúde.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo informou que mantém monitoramento contínuo do cenário epidemiológico e que todas as unidades seguem protocolos de vigilância, testagem e acompanhamento.

O Ministério da Saúde, por sua vez, afirma que o Sistema Único de Saúde (SUS) está preparado para identificação precoce, manejo clínico e rastreamento de contatos por 14 dias, medida considerada essencial para interromper cadeias de transmissão.

Até o momento, não há registro de óbitos no país em 2026. Em 2025, foram 1.079 casos confirmados e dois óbitos.

O que é a mpox e quais são as cepas

A mpox é causada por um vírus da família Orthopoxvirus, a mesma da varíola humana, erradicada em 1980. A doença ganhou projeção internacional em 2022, quando se espalhou por mais de 100 países e levou a Organização Mundial da Saúde a declarar emergência de saúde pública global, status encerrado em maio de 2023.

Existem dois grandes grupos genéticos: Clado 1 (associado historicamente à África Central) e Clado 2 (ligado à África Ocidental e responsável pelo surto global de 2022).

Dentro deles, há subtipos, como Ia, Ib, IIa e IIb. Neste ano, a OMS confirmou ainda a identificação de uma nova variante resultante da recombinação entre subtipos Ib e IIb.

O clado IIb foi o principal responsável pela disseminação internacional em 2022, especialmente por transmissão sexual. Já o clado Ib tem sido descrito como potencialmente mais grave, embora essa percepção venha sendo revista.

Sintomas e gravidade

Na maioria dos casos, a mpox evolui de forma leve ou moderada. Os sintomas iniciais incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, cansaço e ínguas.

Em seguida, surgem lesões na pele que podem começar como manchas e evoluir para bolhas com pus, formando crostas que secam e caem naturalmente.

O período de incubação varia de três a 21 dias, com média entre 10 e 16 dias. A recuperação costuma ocorrer em até três semanas. A letalidade estimada varia de 1% a 10%, com maior risco para crianças e pessoas imunossuprimidas.

Como se prevenir

As autoridades reforçam que medidas simples ajudam a conter a disseminação. Confira a seguir.

Evitar contato íntimo ou físico prolongado com pessoas que apresentem lesões suspeitas;

Não compartilhar copos, talheres, garrafas, cigarros, roupas ou toalhas;

Higienizar as mãos com frequência especialmente após tocar superfícies em locais públicos, usar transporte coletivo ou interagir com outras pessoas;

Em aglomerações muito densas, máscaras podem oferecer proteção adicional, principalmente se houver circulação ativa do vírus;

Procurar atendimento de saúde em caso de sintomas e manter isolamento até avaliação médica.

O Brasil oferece vacinação para públicos específicos, como pessoas que vivem com HIV com baixa contagem de células CD4 e profissionais que atuam diretamente com Orthopoxvírus em laboratório.