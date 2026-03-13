Mpox no Brasil: veja os Estados que registraram casos da doença em 2026 e como se prevenir

Um dos sintomas da mpox é o surgimento de erupções cutâneas ou lesões na pele. Shutterstock / Reprodução

O Brasil já registrou 149 casos de mpox em 2026, entre confirmações e notificações prováveis, segundo dados do painel de monitoramento do Ministério da Saúde atualizados na segunda-feira (9).

Desses, 140 casos estão confirmados, enquanto os nove restantes são classificados como "prováveis". Até o momento, nenhuma morte pela doença foi registrada no país neste ano.

Entre os estados brasileiros, São Paulo concentra o maior número de confirmações da doença, com 93 casos. Na sequência, aparecem:

Rio de Janeiro — 18 casos

Rondônia — 11 casos

Minas Gerais — 11 casos

Rio Grande do Norte — 3 casos

Rio Grande do Sul — 3 casos

Santa Catarina — 3 casos

Paraná - 2 casos

Já Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Pará e Sergipe contabilizam um caso cada.

Ministério da Saúde diz que não há cenário de crise

De acordo com o Ministério da Saúde, o cenário atual não indica situação de crise sanitária. A pasta afirma que o Sistema Único de Saúde (SUS) está preparado para realizar diagnóstico, tratamento e monitoramento dos casos registrados.

Segundo o órgão, também estão em andamento ações de investigação epidemiológica e rastreamento de contatos, além de vigilância ativa e acompanhamento dos pacientes.

Casos envolvem subvariante associada a quadros mais graves

Entre os registros feitos em São Paulo, dois casos identificados em janeiro pertencem ao clado 1b, subvariante historicamente associada a quadros mais graves da doença.

Em fevereiro, a Organização Mundial da Saúde (OMS) identificou na Índia e no Reino Unido dois casos de uma nova cepa recombinante formada pelos clados 1b e 2b.

Segundo a organização, os pacientes apresentaram sintomas semelhantes aos de outras variantes, sem evolução grave. A avaliação de risco permanece moderada para grupos com maior exposição, como homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo e pessoas com múltiplos parceiros.

Para a população em geral, o risco é considerado baixo.

Segundo dados oficiais, o Brasil registrou 1.079 casos de mpox, além de duas mortes associadas à doença.

O que é a mpox e quais são as cepas?

A mpox é causada por um vírus da família Orthopoxvirus, a mesma da varíola humana, erradicada em 1980. A doença ganhou projeção internacional em 2022, quando se espalhou por mais de 100 países e levou a Organização Mundial da Saúde a declarar emergência de saúde pública global, status encerrado em maio de 2023.

Existem dois grandes grupos genéticos: Clado 1 (associado historicamente à África Central) e Clado 2 (ligado à África Ocidental e responsável pelo surto global de 2022).

Dentro deles, há subtipos, como Ia, Ib, IIa e IIb. Neste ano, a OMS confirmou ainda a identificação de uma nova variante resultante da recombinação entre subtipos Ib e IIb.

O clado IIb foi o principal responsável pela disseminação internacional em 2022, especialmente por transmissão sexual. Já o clado Ib tem sido descrito como potencialmente mais grave, embora essa percepção venha sendo revista.

Sintomas e gravidade

Na maioria dos casos, a mpox evolui de forma leve ou moderada. Os sintomas iniciais incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, cansaço e ínguas.

Em seguida, surgem lesões na pele que podem começar como manchas e evoluir para bolhas com pus, formando crostas que secam e caem naturalmente.

O período de incubação varia de três a 21 dias, com média entre 10 e 16 dias. A recuperação costuma ocorrer em até três semanas. A letalidade estimada varia de 1% a 10%, com maior risco para crianças e pessoas imunossuprimidas.

Como se prevenir

As autoridades reforçam que medidas simples ajudam a conter a disseminação, como:

Evitar contato íntimo ou físico prolongado com pessoas que apresentem lesões suspeitas;

com pessoas que apresentem lesões suspeitas; Não compartilhar copos, talheres, garrafas, cigarros, roupas ou toalhas;

copos, talheres, garrafas, cigarros, roupas ou toalhas; Higienizar as mãos com frequência , especialmente após tocar superfícies em locais públicos, usar transporte coletivo ou interagir com outras pessoas;

, especialmente após tocar superfícies em locais públicos, usar transporte coletivo ou interagir com outras pessoas; Em aglomerações muito densas, máscaras podem oferecer proteção adicional , principalmente se houver circulação ativa do vírus;

, principalmente se houver circulação ativa do vírus; Procurar atendimento de saúde em caso de sintomas e manter isolamento até avaliação médica.

O Brasil oferece vacinação para públicos específicos, como pessoas que vivem com HIV com baixa contagem de células CD4 e profissionais que atuam diretamente com Orthopoxvírus em laboratório.