Mpox no Brasil: veja os Estados que registraram casos da doença em 2026 e como se prevenir

O Brasil já registrou 149 casos de mpox em 2026, entre confirmações e notificações prováveis, segundo dados do painel de monitoramento do Ministério da Saúde atualizados na segunda-feira (9).
Desses, 140 casos estão confirmados, enquanto os nove restantes são classificados como "prováveis". Até o momento, nenhuma morte pela doença foi registrada no país neste ano.
Entre os estados brasileiros, São Paulo concentra o maior número de confirmações da doença, com 93 casos. Na sequência, aparecem:
- Rio de Janeiro — 18 casos
- Rondônia — 11 casos
- Minas Gerais — 11 casos
- Rio Grande do Norte — 3 casos
- Rio Grande do Sul — 3 casos
- Santa Catarina — 3 casos
- Paraná - 2 casos
Já Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Pará e Sergipe contabilizam um caso cada.
Ministério da Saúde diz que não há cenário de crise
De acordo com o Ministério da Saúde, o cenário atual não indica situação de crise sanitária. A pasta afirma que o Sistema Único de Saúde (SUS) está preparado para realizar diagnóstico, tratamento e monitoramento dos casos registrados.
Segundo o órgão, também estão em andamento ações de investigação epidemiológica e rastreamento de contatos, além de vigilância ativa e acompanhamento dos pacientes.
Casos envolvem subvariante associada a quadros mais graves
Entre os registros feitos em São Paulo, dois casos identificados em janeiro pertencem ao clado 1b, subvariante historicamente associada a quadros mais graves da doença.
Em fevereiro, a Organização Mundial da Saúde (OMS) identificou na Índia e no Reino Unido dois casos de uma nova cepa recombinante formada pelos clados 1b e 2b.
Segundo a organização, os pacientes apresentaram sintomas semelhantes aos de outras variantes, sem evolução grave. A avaliação de risco permanece moderada para grupos com maior exposição, como homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo e pessoas com múltiplos parceiros.
Para a população em geral, o risco é considerado baixo.
Segundo dados oficiais, o Brasil registrou 1.079 casos de mpox, além de duas mortes associadas à doença.
O que é a mpox e quais são as cepas?
A mpox é causada por um vírus da família Orthopoxvirus, a mesma da varíola humana, erradicada em 1980. A doença ganhou projeção internacional em 2022, quando se espalhou por mais de 100 países e levou a Organização Mundial da Saúde a declarar emergência de saúde pública global, status encerrado em maio de 2023.
Existem dois grandes grupos genéticos: Clado 1 (associado historicamente à África Central) e Clado 2 (ligado à África Ocidental e responsável pelo surto global de 2022).
Dentro deles, há subtipos, como Ia, Ib, IIa e IIb. Neste ano, a OMS confirmou ainda a identificação de uma nova variante resultante da recombinação entre subtipos Ib e IIb.
O clado IIb foi o principal responsável pela disseminação internacional em 2022, especialmente por transmissão sexual. Já o clado Ib tem sido descrito como potencialmente mais grave, embora essa percepção venha sendo revista.
Sintomas e gravidade
Na maioria dos casos, a mpox evolui de forma leve ou moderada. Os sintomas iniciais incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, cansaço e ínguas.
Em seguida, surgem lesões na pele que podem começar como manchas e evoluir para bolhas com pus, formando crostas que secam e caem naturalmente.
O período de incubação varia de três a 21 dias, com média entre 10 e 16 dias. A recuperação costuma ocorrer em até três semanas. A letalidade estimada varia de 1% a 10%, com maior risco para crianças e pessoas imunossuprimidas.
Como se prevenir
As autoridades reforçam que medidas simples ajudam a conter a disseminação, como:
- Evitar contato íntimo ou físico prolongado com pessoas que apresentem lesões suspeitas;
- Não compartilhar copos, talheres, garrafas, cigarros, roupas ou toalhas;
- Higienizar as mãos com frequência, especialmente após tocar superfícies em locais públicos, usar transporte coletivo ou interagir com outras pessoas;
- Em aglomerações muito densas, máscaras podem oferecer proteção adicional, principalmente se houver circulação ativa do vírus;
- Procurar atendimento de saúde em caso de sintomas e manter isolamento até avaliação médica.
O Brasil oferece vacinação para públicos específicos, como pessoas que vivem com HIV com baixa contagem de células CD4 e profissionais que atuam diretamente com Orthopoxvírus em laboratório.
Há também estratégia de imunização pós-exposição para contatos de casos confirmados ou suspeitos.