Morre Oscar Pereira Dutra, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, aos 74 anos

Cardiologista gaúcho presidiu a Sociedade Brasileira de Medicina e a Socergs e era referência internacional. Socergs / Divulgação

A Associação Médica Brasileira (AMB) comunicou o falecimento do cardiologista, professor e pesquisador gaúcho Oscar Pereira Dutra, ocorrido no dia 21 de março, aos 74 anos. Referência na medicina cardiovascular no Rio Grande do Sul e no cenário nacional, também atuou na gestão de entidades da área no Brasil e no exterior.

Natural de Alegrete, especializou-se em Cardiologia no Instituto de Cardiologia em 1979. Atuou como diretor científico e responsável pelo Centro de Pesquisa Clínica e pela Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da instituição. Reconhecido como uma das principais lideranças da especialidade no país, foi presidente e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul (Socergs), onde contribuiu para o fortalecimento científico da cardiologia.

Reconhecido também no cenário internacional, integrou importantes entidades da cardiologia mundial, como a Associação Americana do Coração, o Colégio Americano de Cardiologia e a Sociedade Europeia de Cardiologia.

Dutra também destacou-se pela participação em congressos científicos e pela contribuição à pesquisa clínica. Como professor e pesquisador, colaborou diretamente na formação de novos cardiologistas.

Notas de pesar

Em nota, a AMB lamentou o falecimento de seu conselheiro fiscal, enfatizando sua liderança nacional e internacional. O texto também ressalta seu perfil acolhedor e sua atuação na formação de novos médicos cardiologistas.

A Socergs manifestou pesar pela perda de um de seus maiores nomes, com uma trajetória marcada pela dedicação à assistência, à pesquisa e à formação de profissionais.