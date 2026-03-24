Saúde

Luto na Medicina
Notícia

Morre Oscar Pereira Dutra, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, aos 74 anos

Médico gaúcho teve trajetória marcada pela liderança em entidades nacionais e internacionais, com atuação destacada no Instituto de Cardiologia de Porto Alegre

Zero Hora

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