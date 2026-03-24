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"Levamos o hospital até a pessoa": conheça o programa gaúcho pioneiro que atende em casa pelo SUS

Iniciativa do Grupo Hospitalar Conceição criada em 2004 oferece consultas, medicamentos, equipamentos e orientação às famílias dos pacientes

Carlos Redel

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