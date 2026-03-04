Imunizantes contra a gripe começam a ser aplicados na rede privada do RS; saiba onde se vacinar

Os valores variam entre R$ 79 e R$ 110. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A três meses do início do inverno, a rede privada já está vacinando contra a gripe no Rio Grande do Sul. Nesta quarta-feira (4), a maioria das redes de farmácia e clínicas consultadas pela reportagem de Zero Hora já disponibilizam o imunizante. Os valores variam entre R$ 79 e R$ 110.

A vacina da rede privada é a tetravalente, ou seja, protege contra quatro tipos de vírus Influenza. A aplicação é indicada para todas as faixas etárias, a partir dos seis meses de vida.

Onde encontrar os imunizantes

Nas Farmácias São João, quase toda a rede já está aplicando as vacinas, conforme a assessoria, no valor de R$ 79,90 a dose. A rede Agafarma informa que algumas farmácias estão aplicando o imunizante, mas a assessoria não repassou quantas filiais possuem vacinação, nem o valor.

A Panvel tem aplicação de vacinas nas unidades com salas especializadas do Panvel Clinic, por R$ 79,90, com valor reduzido aos sábados.

Na Droga Raia, a aplicação é feita por R$ 89,90, e os locais com estoque disponível devem ser conferidos nos aplicativos e sites da Raia e da Drogasil. Na Pague Menos, o valor da dose é de R$ 77,99, mais R$ 8 da aplicação.

Na Clínica Vacine, localizada em Porto Alegre, a aplicação também já está sendo feita, com valores entre R$ 100 e R$ 110, conforme método de pagamento. Na Clínica Imunitá, também na Capital, a vacinação está sendo feita por R$ 97 cada dose.