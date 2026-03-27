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Hospital Moinhos de Vento recruta voluntários para estudo de vacina contra a dengue

Pesquisa integra ensaios clínicos coordenados pelo Instituto Butantan, será realizada em Porto Alegre e busca incluir pessoas entre 40 e 79 anos

Zero Hora

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