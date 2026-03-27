Hospital Moinhos de Vento recruta voluntários para estudo de vacina contra a dengue

Objetivo é avaliar a segurança e a eficácia Duda Fortes / Agencia RBS

O Hospital Moinhos de Vento está recrutando voluntários para participar de um estudo de vacina contra a dengue. A pesquisa será realizada em Porto Alegre e busca incluir pessoas entre 40 e 79 anos.

A iniciativa integra um conjunto de ensaios clínicos coordenados pelo Instituto Butantan, realizados em centros de pesquisa no Rio Grande do Sul e no Paraná. O estudo prevê a participação de 997 voluntários, sendo 767 pessoas entre 60 e 79 anos e 230 adultos entre 40 e 59 anos, que atuarão como grupo de comparação.

O objetivo desta etapa é avaliar a segurança da vacina e a eficácia, comparando a resposta imunológica entre os participantes idosos e o grupo adulto já acompanhado em fases anteriores da pesquisa. Para isso, serão realizados exames laboratoriais para analisar a produção de anticorpos após a aplicação do imunizante.

Interessados em participar da pesquisa podem se inscrever por meio deste link. Também é possível obter mais informações pelo WhatsApp: (51) 3314-3209.

Desafio de saúde pública

A dengue é uma doença viral transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti e pode provocar desde sintomas leves, como febre e dores no corpo, até complicações mais graves. A doença segue entre os principais desafios de saúde pública no Brasil, com surtos recorrentes e aumento no número de casos nos últimos anos. Estratégias de prevenção, como a vacinação, são consideradas fundamentais para reduzir o impacto da doença, especialmente entre adultos e idosos. Diante desse cenário, o avanço de estudos científicos voltados à prevenção se torna cada vez mais relevante.

No Hospital Moinhos de Vento, o estudo é coordenado pelo médico infectologista Paulo Ernesto Gewehr Filho. De acordo com o especialista, os estudos clínicos são essenciais para o avanço do conhecimento científico e o desenvolvimento de novas alternativas de prevenção.