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Hospital de Porto Alegre fará parte de projeto-piloto de tratamento com canetas emagrecedoras no SUS

Laboratório que produz Ozempic e Wegovy busca recolher dados sobre tratamento com os medicamentos na saúde pública

Fernanda Axelrud*

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