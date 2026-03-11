Saúde

A partir de abril
Notícia

Governo do RS irá antecipar início da Operação Inverno para reforçar assistência em saúde 

Medida busca priorizar atendimentos de síndromes respiratórias e doenças potencializadas pela troca de temperatura 

Lisielle Zanchettin

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