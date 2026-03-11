Governo do RS irá antecipar início da Operação Inverno para reforçar assistência em saúde 

No ano passado, cem leitos extras foram abertos durante a Operação Inverno. Cristine Rochol / Prefeitura de Porto Alegre / Divulgação

O governo do Estado vai antecipar o início da Operação Inverno neste ano. O objetivo é reforçar a assistência de saúde diante da troca de temperaturas e aumento de lotações dos serviços de atendimento.

O programa tem como objetivo priorizar os atendimentos de síndromes respiratórias e doenças potencializadas no período. A portaria que libera recursos extras aos municípios já está sendo elaborada pela Secretaria da Saúde do Estado (SES).

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A medida ocorre em meio ao cenário de lotação em hospitais de Porto Alegre e da Região Metropolitana. Normalmente, o programa entra em vigor em maio, mas a previsão para 2026 é que se inicie em abril. Ainda não há detalhes sobre o valor que será destinado.

A abertura de leitos extras para o atendimento de crianças também será antecipada. Conforme a Secretária Arita Bergamnn, além de leitos clínicos, devem ser abertas vagas para unidades de terapia intensiva (UTI).