Governo do RS anuncia 1,4 mil leitos extras para reforçar atendimentos durante o inverno 

A rede hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS) do Rio Grande do Sul ganhará reforço extra para atendimentos dos casos de síndromes respiratórias durante o período de frio. A medida foi anunciada nesta segunda-feira (16).
Serão 1.478 novos leitos abertos para atendimentos de adultos e crianças. Do total, 1.014 são clínicos e 464 para terapia intensiva.
Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES), a previsão é de que 40% dos leitos comecem a funcionar entre abril e maio. Inicialmente, a prioridade será para o atendimento de crianças.
Ainda não há informações em quais hospitais os leitos serão abertos. A portaria que regulamenta o serviço ainda não foi publicada. No entanto, as instituições de saúde já podem manifestar interesse e se cadastrarem por meio de formulário online.
A ação faz parte do pacote de medidas da Operação Inverno. Normalmente, o programa entra em vigor em maio, mas o Estado confirmou o início em abril. Ao todo, serão investidos R$ 100 milhões.
A antecipação ocorre em meio ao cenário de superlotação de hospitais e unidades de pronto atendimento (UPAs) em Porto Alegre e na Região Metropolitana. O programa tem como objetivo priorizar os atendimentos de síndromes respiratórias e doenças potencializadas no período.
Além da ampliação dos leitos, haverá reforço na campanha de vacinação e ações na atenção primária e em pronto atendimentos dos municípios. O Estado também irá implementar o serviço de "teleUTI pediátria" para orientar médicos sobre o atendimento de crianças.