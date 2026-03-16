Governo do RS anuncia 1,4 mil leitos extras para reforçar atendimentos durante o inverno 

Do total, 1.014 leitos são clínicos e 464 para terapia intensiva. Cristine Rochol / Prefeitura de Porto Alegre / Divulgação

A rede hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS) do Rio Grande do Sul ganhará reforço extra para atendimentos dos casos de síndromes respiratórias durante o período de frio. A medida foi anunciada nesta segunda-feira (16).

Serão 1.478 novos leitos abertos para atendimentos de adultos e crianças. Do total, 1.014 são clínicos e 464 para terapia intensiva.

Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES), a previsão é de que 40% dos leitos comecem a funcionar entre abril e maio. Inicialmente, a prioridade será para o atendimento de crianças.

Ainda não há informações em quais hospitais os leitos serão abertos. A portaria que regulamenta o serviço ainda não foi publicada. No entanto, as instituições de saúde já podem manifestar interesse e se cadastrarem por meio de formulário online.

A ação faz parte do pacote de medidas da Operação Inverno. Normalmente, o programa entra em vigor em maio, mas o Estado confirmou o início em abril. Ao todo, serão investidos R$ 100 milhões.

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A antecipação ocorre em meio ao cenário de superlotação de hospitais e unidades de pronto atendimento (UPAs) em Porto Alegre e na Região Metropolitana. O programa tem como objetivo priorizar os atendimentos de síndromes respiratórias e doenças potencializadas no período.