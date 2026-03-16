Saúde

Início em abril
Notícia

Governo do RS anuncia 1,4 mil leitos extras para reforçar atendimentos durante o inverno 

O objetivo é priorizar casos de síndromes respiratórias em adultos e crianças. Medida ocorre em meio a superlotação de hospitais e UPAs 

Lisielle Zanchettin

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