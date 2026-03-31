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Governo autoriza reajuste no valor dos remédios; saiba quanto pode aumentar a partir desta terça

Antecipar compras, pesquisar preços e verificar opções de desconto são alternativas para escapar do acréscimo nos gastos de saúde

André Malinoski

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