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Gaúcha sobe ao Campo Base do Everest sozinha após infarto que quase tirou sua vida: "Vi que viver é muito diferente de sobreviver"

Marina Gabriela percorreu 140 km até chegar a uma altura de 5.364 metros

Diego Nuñez

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