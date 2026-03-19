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Focada em doenças pouco comuns, Casa dos Raros vai dobrar número de atendimentos mensais

Avanço foi viabilizado após habilitação do centro filantrópico como Serviço de Referência em Doenças Raras pelo Ministério da Saúde

André Malinoski

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