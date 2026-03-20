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Tratamento da obesidade
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"Fim da exclusividade": queda da patente do Ozempic abre espaço para versões mais baratas das canetas emagrecedoras

Prazo de 20 anos termina nesta sexta-feira (20). Anvisa já conta com 13 pedidos de registro de medicamentos contendo semaglutida; entenda o novo cenário

Isabella Sander

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