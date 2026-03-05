Estudo em Porto Alegre avalia eficácia de vacina contra a dengue em idosos

O estudo incluirá voluntários entre 60 e 79 anos. Paulo Pinto / Agência Brasil

Um estudo inédito para avaliar a eficácia da vacina contra a dengue em idosos começou nesta semana em Porto Alegre. A pesquisa é coordenada pelo Hospital São Lucas da PUCRS e vai acompanhar voluntários com 60 anos ou mais durante um ano para analisar se o imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan gera resposta imunológica nessa faixa etária.

A primeira aplicação, que ocorreu nesta quarta-feira (4) teve como voluntária a infectologista e pneumologista Cândida Neves

— É com muito prazer que venho trabalhar como voluntária, especialmente para o grupo 60+. É super importante devido aos casos no país e no bairro onde eu moro, no Morro Santa Teresa, em Porto Alegre — conta.

A vacina analisada é a produzida pelo Instituto Butantan, que já começou a ser distribuída no país para grupos prioritários. Estudos anteriores foram realizados entre 2016 e 2024 com voluntários de 2 a 59 anos, com acompanhamento de cinco anos para avaliar a proteção contra a doença.

No entanto, ainda não há pesquisas específicas sobre a resposta do imunizante em idosos. Por isso, segundo os pesquisadores, é necessário um estudo separado para verificar se a proteção ocorre da mesma forma nessa faixa etária.

— Como a vacina foi estudada até 59 anos, precisamos avaliar na população de 60 anos ou mais se ela vai produzir anticorpos e proteção contra a dengue, como ocorre nas outras faixas etárias — explica o diretor médico do Hospital São Lucas da PUCRS, Fabiano Ramos.

O estudo incluirá voluntários entre 60 e 79 anos. Cada participante será acompanhado por um período de um ano, com retorno periódico ao centro de pesquisa para exames e avaliação clínica.

Durante esse tempo, os pesquisadores vão monitorar três aspectos principais: a produção de anticorpos após a vacinação, possíveis efeitos adversos e se os voluntários desenvolvem dengue ao longo do acompanhamento.

— Analisamos a eficácia clínica para verificar se a pessoa não desenvolve dengue ao longo desse período e, caso desenvolva, qual é a gravidade da doença — afirma Ramos.

Mesmo que a vacina não impeça totalmente a infecção, os pesquisadores também querem avaliar se ela pode reduzir a gravidade da doença, um dos objetivos importantes das vacinas contra dengue.

Para participar do estudo, os interessados precisam ter 60 anos ou mais e estar com doenças crônicas controladas. Pessoas em tratamento que afete a imunidade ou com problemas de saúde ativos não podem participar.