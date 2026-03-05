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Estudo em Porto Alegre avalia eficácia de vacina contra a dengue em idosos

Pesquisa coordenada pelo Hospital São Lucas da PUCRS avalia se o imunizante contra dengue desenvolvido pelo Instituto Butantan também é eficaz em pessoas com 60 anos ou mais

Airton Lemos

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