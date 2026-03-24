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"Estamos vivendo muito e absolutamente não estamos preparados", diz Margareth Dalcolmo

Pneumologista fala sobre o despreparo do Brasil para o envelhecimento, o novo perfil da tuberculose e o impacto das mudanças climáticas na saúde pública

Fernanda Polo

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