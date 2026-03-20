Estado manifesta à Justiça desejo de desapropriar hospital em Osório

Hospital de Osório é referência para o Litoral Norte. Associação Beneficente São Vicente de Paulo / Divulgação

O governo do Estado formalizou à Justiça a disposição em desapropriar e se tornar o o gestor definitivo do Hospital São Vicente de Paulo, em Osório, no Litoral. Em meio a graves problemas financeiros, a instituição já está sob intervenção do Estado por decisão da Justiça desde outubro de 2022. O desejo de desapropriar o hospital de Osório foi apresentado em nova audiência judicial realizada na última quinta-feira (19).

Caso o pedido de desapropriação avance, caberá ao Estado indenizar a atual proprietária do prédio, dos equipamentos e demais ativos. O valor, segundo a Associação Beneficente São Vicente de Paulo, beira os R$ 60 milhões. O cálculo, não inclui passivos como dívidas com INSS, com a Receita Federal e reclamatórias trabalhistas.

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Em 2024, o hospital já havia sido alvo de movimento por parte da prefeitura de Osório, que também desejava desapropriar a instituição. Porém, segundo a Associação Beneficente São Vicente de Paulo, o negócio não avançou pois o município de Osório não obteve as condições técnicas junto ao Banco Central para obter um empréstimo. Além disso, o valor oferecido também ficou abaixo do esperado pela entidade.

— Somos favoráveis (à desapropriação). Mas aguardamos para ver o que vem por aí. Antes, o município queria desapropriar o hospital por R$ 21 milhões, e o hospital valia R$ 60 milhões. Como o Estado vai avaliar agora o hospital, que tem dívidas históricas a serem quitadas? — questiona Marco Aurélio Pereira, presidente da Associação Beneficente São Vicente de Paulo

O próximo passo do processo de desapropriação é o da a realização de laudo técnico de avaliação por parte do Estado. Em caso de desacordo entre o que espera a associação e o que vier a oferecer o governo, parte-se para a discussão na esfera jurídica.

O Hospital São Vicente de Paulo sofre hoje com um déficit operacional em torno de R$ 1,8 milhão, conforme Marco Aurélio Pereira. Para ele, somente o Estado reúne as condições para negociar uma melhor remuneração com a União.

— Ele (o Estado) vai ter que melhorar o contrato do hospital com o SUS, com o governo federal, e colocar mais dinheiro. Como vai terceirizar, nenhuma empresa resiste a um déficit operacional desse tamanho - avalia o administrador.