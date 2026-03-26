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Entenda por que o Brasil ainda não discute a eutanásia, procedimento realizado na espanhola Noelia Castillo

Prática ainda é classificada como homicídio pelo Código Penal. Especialista avalia que país está distante de qualquer mudança legislativa sobre o tema

Leonardo Martins

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Júlia Ozorio

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