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Mulheres são maioria
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“Ela tentou me esganar, estou com as marcas no pescoço”: violência contra profissionais da enfermagem aumenta 83% em um ano

Entre os tipos de ocorrência estão ameaças, agressões verbais e físicas, assédio moral e exposição nas redes

Lisielle Zanchettin

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