Saúde

Nem sempre é gordura
Notícia

Gravidez, genética e ganho de peso: o que pode causar a diástase abdominal

Embora seja mais comum aparecer durante a gestação e no puerpério, o problema também pode surgir com treinos intensos ou fragilidade do tecido conjuntivo

Yasmim Girardi

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