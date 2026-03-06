Consumir proteína demais faz mal? Saiba o que dizem especialistas e descubra a dose ideal com ferramenta de GZH

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Estímulo das redes sociais e oferta de produtos nos mercados aumentam o interesse no nutriente, mas o que é mito e o que é verdade?

Fernanda Polo

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