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Cientista criadora da polilaminina admite erros em artigo e diz preparar nova versão 

Estudo de Tatiana Sampaio, que investiga possível tratamento para lesões na medula espinhal, repercutiu nas redes sociais

Zero Hora

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