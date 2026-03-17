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Chip de testosterona: o que é o implante hormonal usado por Zé Felipe e quais são os riscos do tratamento

Popularização do método nas redes sociais levanta alerta de especialistas sobre uso sem diagnóstico adequado

Leonardo Martins

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