Chá de gengibre: três receitas fáceis para ajudar a fortalecer a imunidade

O gengibre é considerado um excelente aliado para ajudar a fortalecer a imunidade devido às suas diversas propriedades benéficas para o organismo. Rico em compostos bioativos, como o gingerol, ele apresenta ação antioxidante e anti-inflamatória, que ajudam o corpo a combater agentes que podem causar doenças, como vírus e bactérias.
Quando utilizado no preparo de chás, seus compostos são liberados na água quente, tornando a bebida uma opção natural, aromática e reconfortante para incluir na rotina.
Confira três receitas de chá de gengibre
1. Chá de gengibre com limão
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de água
- 1 pedaço de gengibre fresco
- 1/2 limão cortado em rodelas
- 1 colher de sopa de mel
- 3 folhas de hortelã
- 1 ramo de tomilho
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e adicione o gengibre. Leve ao fogo médio e deixe ferver por cerca de cinco a 10 minutos. Desligue o fogo e acrescente as rodelas de limão, a hortelã e o tomilho. Tampe e deixe em infusão por três a cinco minutos. Coe e adoce com o mel. Sirva em seguida.
2. Chá de gengibre, laranja e mel
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de água
- 1 pedaço de gengibre fresco
- 1/2 laranja cortada em rodelas
- 1 colher de sopa de mel
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e o gengibre. Leve ao fogo médio e deixe ferver por cerca de oito minutos. Acrescente as rodelas de laranja e deixe em infusão por três a cinco minutos com a panela tampada. Coe o chá, adicione o mel e misture bem. Sirva em seguida.
3. Chá de gengibre com canela
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de água
- 1 pedaço de gengibre fresco
- 1 canela em pau
- 1 anis-estrelado
- 1 colher de sopa de mel
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água, o gengibre, a canela e o anis-estrelado. Leve ao fogo médio e deixe ferver por cerca de oito a 10 minutos. Desligue o fogo e deixe o chá descansar por três a cinco minutos com a panela tampada. Coe e adoce com mel. Sirva ainda quente.