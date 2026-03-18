Campanha nacional contra a gripe é antecipada e inicia em 28 de março

A imunização dos grupos prioritários seguirá até 30 de maio. Duda Fortes / Agencia RBS

A campanha de vacinação contra a gripe deste ano começa em 28 de março. Segundo o Ministério da Saúde, a imunização dos grupos prioritários seguirá até 30 de maio, com a meta de atingir 90% de cobertura entre crianças, gestantes e idosos com 60 anos ou mais.

A mobilização terá início na mesma data nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, que também marca o Dia D da campanha.

No Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) confirmou o começo da ação para os grupos prioritários, que somam cerca de cinco milhões de pessoas – incluindo pacientes com comorbidades, indígenas e profissionais da saúde, entre outros.

Até o momento, o Ministério da Saúde já distribuiu quase 5 milhões de doses aos Estados. No ano passado, a campanha teve início em 7 de abril.

Dados preliminares da SES apontam que 101 pessoas morreram por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em 2026 no Rio Grande do Sul até esta quarta-feira (18), sendo cinco por influenza. No mesmo período de 2025, foram registradas 218 mortes, das quais sete por influenza.

Grupos prioritários no RS