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Campanha nacional contra a gripe é antecipada e inicia em 28 de março

A meta é atingir 90% de cobertura entre crianças, gestantes e idosos com 60 anos ou mais. Mobilização segue até o dia 30 de maio 

Gabriela Plentz

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