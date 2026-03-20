Saúde

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Bebê de sete meses morre em hospital de Triunfo após internação por dor de ouvido; polícia investiga o caso

Família registrou boletim de ocorrência afirmando que houve erro médico. Corpo foi exumado e passará por perícia

Guilherme Milman

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