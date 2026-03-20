Bebê de sete meses morre em hospital de Triunfo após internação por dor de ouvido; polícia investiga o caso

A Polícia Civil investiga a morte de um bebê de sete meses, em Triunfo, na Região Carbonífera. A suspeita da família, que registrou boletim de ocorrência, é de que houve erro médico durante o atendimento.

O bebê foi levado pela mãe ao Hospital de Caridade Santa Rita na manhã de segunda-feira (16). Segundo relato dela, o bebê estava com dor de ouvido. A criança morreu durante a tarde do mesmo dia.

O menino foi sepultado no dia seguinte. Na quarta-feira (18), a mãe procurou a polícia e registrou ocorrência, afirmando que a morte teria sido provocada por erro médico.

O corpo do bebê foi exumado e encaminhado ao Departamento Médico-Legal, onde passará por perícia.

De acordo com o delegado Alex Assmann, os prontuários médicos estão sendo analisados para verificar se houve algum equívoco durante o atendimento. Caso a hipótese seja confirmada, os responsáveis poderão responder por homicídio culposo.

Na certidão de óbito a causa da morte consta como choque cardiogênico, insuficiência cardíaca e anemia.

Em nota publicada nas redes sociais, o hospital informou que abriu sindicância interna para apurar os fatos. A instituição também destacou que não possui atendimento especializado em pediatria.