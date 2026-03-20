Bebê de sete meses morre em hospital de Triunfo após internação por dor de ouvido; polícia investiga o caso

A Polícia Civil investiga a morte de um bebê de sete meses, em Triunfo, na Região Carbonífera. A suspeita da família, que registrou boletim de ocorrência, é de que houve erro médico durante o atendimento.
O bebê foi levado pela mãe ao Hospital de Caridade Santa Rita na manhã de segunda-feira (16). Segundo relato dela, o bebê estava com dor de ouvido. A criança morreu durante a tarde do mesmo dia.
O menino foi sepultado no dia seguinte. Na quarta-feira (18), a mãe procurou a polícia e registrou ocorrência, afirmando que a morte teria sido provocada por erro médico.
O corpo do bebê foi exumado e encaminhado ao Departamento Médico-Legal, onde passará por perícia.
De acordo com o delegado Alex Assmann, os prontuários médicos estão sendo analisados para verificar se houve algum equívoco durante o atendimento. Caso a hipótese seja confirmada, os responsáveis poderão responder por homicídio culposo.
Na certidão de óbito a causa da morte consta como choque cardiogênico, insuficiência cardíaca e anemia.
Em nota publicada nas redes sociais, o hospital informou que abriu sindicância interna para apurar os fatos. A instituição também destacou que não possui atendimento especializado em pediatria.
Os médicos envolvidos no caso devem ser ouvidos pela polícia na próxima semana. Uma manifestação está prevista para ocorrer neste sábado (21) em Triunfo.