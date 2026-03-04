Às vésperas de queda de patente, canetas e pílulas emagrecedoras já estão com descontos em farmácias do RS 

Ler resumo

Novos valores já constam em sites de redes de farmácias. Diana / adobe.stock.com

Anunciada nesta semana pela Novo Nordisk, uma nova política de preços dos medicamentos Wegovy (injetável) e Rybelsus (oral) prevê redução nos custos e oferta de doses iniciais gratuitas. A mudança ocorre às vésperas da queda da patente no Brasil da semaglutida, princípio ativo do qual são feitos esses remédios. Com isso, outras farmacêuticas poderão explorar comercialmente a substância.

Em comunicado à imprensa, a Novo Nordisk informou que o benefício será disponibilizado a pacientes cadastrados no programa NovoDia tanto no e-commerce como em lojas físicas de farmácias participantes do programa. A relação de farmácias credenciadas pode ser conferida neste link .

Em ambos os casos, é preciso apresentar prescrição médica para adquirir o medicamento.

No Wegovy, o paciente poderá receber a dose inicial do tratamento (apresentação de 0,25 mg) de forma gratuita. Para usufruir do benefício, a prescrição deve conter tanto a versão de 0,25 mg quanto a dose de tratamento indicada pelo médico. A condição é por tempo limitado e enquanto durarem os estoques.

Com relação ao Rybelsus, o remédio passa a ter uma nova política de preços, adaptando a prescrição médica às necessidades de cada paciente. Na compra de duas caixas de qualquer dosagem (3 mg, 7 mg ou 14 mg), o custo mensal do tratamento sai por R$ 565 no e-commerce ou R$ 615 em lojas físicas. Nesse caso, a condição é por tempo ilimitado.

Leia Mais Pancreatite: veja como diferenciar a inflamação dos efeitos esperados das canetas emagrecedoras

Redes do RS

Nos sites das principais redes de farmácias que operam no RS, a reportagem de Zero Hora encontrou o valor reduzido de R$ 565 exclusivamente no Rybelsus 3 mg com 30 comprimidos. Este foi o caso, por exemplo, da Panvel, Farmácias São João e Droga Raia, que ainda operavam nesta quinta com custos superiores a R$ 800 nas doses de 7 mg e 14 mg.

Já a Pague Menos vendia o medicamento suas três dosagens já pelo novo preço, de R$ 565.

O Wegovy também aparecia com valores mais baixos na Pague Menos do que nas concorrentes. A mais barata era a dose de 0,25 mg: R$ 437,50 com o desconto da fabricante, contra R$ 875 nas outras redes consultadas.

Leia Mais Uso indevido do Ozempic pode trazer riscos; entenda para que serve e quem pode tomar

Fim da patente

A patente da semaglutida, princípio ativo usado no Wegovy, o Rybelsus e o Ozempic, pertence ao laboratório dinamarquês Novo Nordisk. No dia 20 de março, contudo, ela expira no Brasil, depois de 20 anos.