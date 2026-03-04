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Às vésperas de queda de patente, canetas e pílulas emagrecedoras já estão com descontos em farmácias do RS 

Wegovy e Rybelsus terão redução dos preços e oferta de doses iniciais gratuitas 

Isabella Sander

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