Anvisa suspende lotes de fórmula infantil após detecção de toxina

Fabricante da fórmula infantil Aptamil já havia informado o recolhimento do produto. Danone Ltda. / Reprodução

Três lotes da fórmula infantil Aptamil Premium 1 (800g) tiveram a comercialização, distribuição e uso suspensos por uma determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A medida, publicada no Diário Oficial da União (DOU), ocorre após a fabricante Danone informar o recolhimento voluntário do produto após a identificação da toxina cereulida.

A toxina, encontrada nos lotes 2026.09.09 (fabricação em 10/3/2025), 2026.10.03 (fabricação em 3/4/2025) e 2026.09.07 (fabricação em 8/3/2025) é produzida por bactérias do gênero Bacillus cereus, associada a casos de intoxicação alimentar e pode provocar náuseas, vômitos e desconforto gastrointestinal.

Até o momento, não há confirmação de registros de casos de intoxicação associados aos lotes recolhidos.

Em comunicado, a fabricante afirma que decidiu recolher os lotes de forma preventiva e que as fórmulas da Danone "continuam atendendo plenamente à legislação brasileira vigente e aos mais altos padrões de qualidade". A empresa ainda disponibilizou os canais de contato para o consumidor tirar as suas dúvidas.

O que diz a Danone

A Danone jamais compromete a segurança dos alimentos e a saúde dos bebês. Todas as nossas fórmulas são fabricadas sob padrões rigorosos de qualidade e passam por mais de 500 controles antes de chegar ao mercado.

Considerando e acompanhando atentamente as recentes evoluções internacionais relacionadas à detecção da presença da substância rara conhecida como cereulida em um ingrediente usado em fórmulas infantis, e mantendo desde janeiro de 2026 um diálogo contínuo e transparente com a autoridade sanitária brasileira (Anvisa), fomos comunicados nos últimos dias sobre a atualização de uma nova avaliação conduzida pela agência.

Antecipando-nos a esse cenário, a Danone reafirma nosso compromisso inegociável com os mais elevados padrões regulatórios, de segurança e de qualidade dos alimentos, e decidiu, de forma proativa e preventiva, realizar a retirada voluntária de um número limitado de três lotes, exclusivamente do produto Aptamil Premium 1 (800 g), no mercado brasileiro, em linha com a evolução das regulamentações que abrangem o portfólio local e, também, todo o portfólio global da companhia.

Essa ação envolve com lotes de fabricação nas datas: 08/03/2025, 10/03/2025 e 03/04/2025, que são produtos exclusivamente vendidos em 2025, para os quais nossos controles internos indicam que já foram majoritariamente consumidos. Seguimos colaborando integralmente com a autoridade sanitária, como temos feito de forma constante nos últimos meses, e reforçamos que todos os demais lotes de Aptamil e demais produtos do portfólio nacional da Danone não fazem parte dessa medida preventiva e regulatória, permanecendo totalmente seguros para o consumo.

Queremos tranquilizar pais, mães e profissionais de saúde: nossas fórmulas continuam atendendo plenamente à legislação brasileira vigente e aos mais altos padrões de qualidade. Sabemos que essas medidas, mesmo que preventivas e cautelosas, podem gerar dúvidas; por isso nossa equipe de atendimento ao consumidor está disponível para prestar todo o suporte pelos seguintes canais: