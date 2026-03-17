Anvisa determina recolhimento de esmalte em gel com substância proibida; veja quais produtos e o que fazer

O Top Coat Camuflagem está entre os recolhidos. Impala / Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira (16), o recolhimento de esmaltes em gel da marca Impala.

A medida foi tomada após a empresa comunicar o recolhimento voluntário dos produtos que possuem em suas formulações a substância INCI Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) – proibida em cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes no Brasil.

A lista de produtos inclui:

Esmalte Gel Impala – Gel Plus Cremoso: Inspiradora Blister, Expressiva Blister, Enigmática Blister, Envolvente Blister, Talentosa Blister, Ousada Blister, Branco Puro Blister, Forte Blister, Artista Blister, Preto Intenso Blister, Espontânea Blister, Otimista Blister, Motivada Blister, Sempre Clássica Blister, Sonhadora Blister

Inspiradora Blister, Expressiva Blister, Enigmática Blister, Envolvente Blister, Talentosa Blister, Ousada Blister, Branco Puro Blister, Forte Blister, Artista Blister, Preto Intenso Blister, Espontânea Blister, Otimista Blister, Motivada Blister, Sempre Clássica Blister, Sonhadora Blister Top Coat Camuflagem Impala Gel Plus : Crystal Rose – Blister, Crystal Nude – Blister, Crystal Shimmer – Blister, Crystal Soft – Blister

: Crystal Rose – Blister, Crystal Nude – Blister, Crystal Shimmer – Blister, Crystal Soft – Blister Top Coat Gel Impala – Gel Plus: Clear Blister

A Impala esclarece que nem todos os produtos da linha Impala Gel Plus continham TPO em sua composição. A medida, portanto, se restringe exclusivamente às tonalidades específicas da linha que utilizavam a substância (veja nota completa ao final).

Conforme a Impala, os consumidores que possuam produtos eventualmente abrangidos pela medida podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) para receber orientações ou esclarecimentos adicionais.

Leia Mais Fim das unhas de gel? Veja o que muda após a proibição de substâncias pela Anvisa

Substâncias proibidas

Em 2025, a Anvisa aprovou uma resolução que proíbe o uso de duas substâncias químicas em produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes: o TPO e o DMPT (N,N-dimetil-p-toluidina), também conhecido como dimetiltolilamina (DMTA). Esses ingredientes podem estar presentes em produtos usados para fazer unhas artificiais em gel ou esmaltes em gel, que precisam ser expostos à luz ultravioleta (UV) ou LED.

Conforme a Anvisa, estudos em animais confirmaram que essas substâncias apresentam os seguintes riscos:

TPO: classificado como tóxico para a reprodução, podendo prejudicar a fertilidade

classificado como tóxico para a reprodução, podendo prejudicar a fertilidade DMPT: classificado como uma substância que pode causar câncer em humanos

Com a decisão, o Brasil passou a estar alinhado aos padrões de segurança da União Europeia, que também baniu esses ingredientes. A medida impede que produtos considerados inseguros em outros países sejam comercializados no Brasil.

A resolução proibiu imediatamente a fabricação, importação e novos registros de produtos com TPO ou DMPT, estabelecendo um prazo de 90 dias para que o comércio esgotasse os estoques. Após esse período, todos os registros remanescentes seriam cancelados, e as empresas deveriam obrigatoriamente recolher as unidades que ainda estivessem em circulação.

Leia Mais Botox preventivo: quando fazer e quais os riscos do procedimento

O que diz a Impala

Confira a íntegra da nota da Impala:

A Impala informa que, tão logo tomou conhecimento da atualização regulatória da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por meio da Resolução da Diretoria Colegiada nº 995/2025, que passou a restringir o uso da substância Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) em produtos cosméticos no Brasil, adotou medidas imediatas de adequação regulatória.

Importante esclarecer que nem todos os produtos da linha Impala Gel Plus continham TPO em sua composição. A medida, portanto, se restringe exclusivamente às tonalidades específicas da linha que utilizavam a substância.

Como medida voluntária, preventiva e alinhada às boas práticas regulatórias, a empresa iniciou o recolhimento dos produtos Impala Gel Plus abrangidos pela referida atualização normativa, com o objetivo de assegurar a plena conformidade com as determinações sanitárias vigentes, tendo inclusive comunicado formalmente a Anvisa dos procedimentos adotados.

Cabe destacar que os referidos produtos foram desenvolvidos e comercializados em conformidade com o marco regulatório vigente à época de sua fabricação e comercialização, tendo sido a medida adotada pela Empresa motivada pela posterior atualização normativa que alterou os critérios de utilização da referida substância em cosméticos.

Assim, a Impala atuou de forma intensa junto a distribuidores, varejistas e parceiros comerciais para promover a retirada dos itens abrangidos pela medida, observando os procedimentos e prazos aplicáveis às medidas de adequação regulatória.

A Impala permanece integralmente à disposição das autoridades sanitárias, colaborando com todas as medidas e procedimentos regulatórios necessários, em linha com seu compromisso permanente com a qualidade, a segurança dos produtos e a transparência nas relações com consumidores e parceiros comerciais.

Orientação aos consumidores

Os consumidores que possuam produtos da linha Impala Gel Plus eventualmente abrangidos pela medida, podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) para receber orientações ou esclarecimentos adicionais.

Canais de atendimento ao consumidor