Saúde

Proteção imediata

Anvisa aprova novo medicamento para prevenção de vírus que causa bronquiolite em crianças

Segundo a agência, será disponibilizada injeção, que é indicada para aplicação em recém-nascidos e bebês nos períodos em que o VSR tem maior circulação

Estadão Conteúdo

Gabriel Damasceno

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS