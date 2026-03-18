Anvisa aprova Mounjaro multidose; entenda qual a diferença

As canetas são para uso de um mesmo paciente. MKPhoto / stock.adobe.com

Um novo formato do Mounjaro foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta quarta-feira (18). O Mounjaro multidose teve o seu registro, com validade de 24 meses, publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Ao contrário da opção disponível no Brasil até o momento, cujas canetas são de dose única e devem ser descartadas após a aplicação, a nova versão contém mais de uma dose. As canetas são para uso de um mesmo paciente.

Na prática, o novo formato oferece maior praticidade por ser possível usar a mesma caneta algumas vezes antes de descartá-la.

O medicamento, cujo princípio ativo é a tirzepatida, é indicado para tratar diabetes tipo 2, obesidade e sobrepeso com ao menos uma comorbidade relacionada ao excesso de peso.