Vacina contra a dengue fabricada pelo Butantan começa a ser distribuída aos municípios gaúchos nesta terça-feira

Imunizante é a primeiro 100% nacional contra a dengue. PABLO JACOB / Governo de SP,Divulgação

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul (SES) começará, nesta terça-feira (24), a distribuição aos municípios das 27.995 doses da vacina contra a dengue Butantan-DV, desenvolvida pelo Instituto Butantan. A remessa enviada pelo Ministério da Saúde chegou ao Estado na quinta-feira (19).

As planilhas de organização de doses estão sendo montadas pela SES e ainda não há informações sobre quantas doses cada cidade receberá. As Coordenadorias Regionais de Saúde farão a retirada dos imunizantes em Porto Alegre, conforme a SES.

Essa remessa de vacinas será aplicada em profissionais de saúde da atenção primária que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS). No RS, são cerca de 64 mil profissionais contemplados.

A vacina é a primeira 100% nacional contra a dengue e de dose única do mundo. O imunizante protege contra os quatro sorotipos do vírus da dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4) e foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em dezembro de 2025.

Próximas etapas

A vacinação será estendida para pessoas de 15 a 59 anos no segundo semestre. Conforme o Ministério da Saúde, a ampliação começará pelas pessoas mais velhas nesta faixa etária e acompanhará o aumento da capacidade produtiva do Instituto Butantan.