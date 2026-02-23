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Vacina contra a dengue fabricada pelo Butantan começa a ser distribuída aos municípios gaúchos nesta terça-feira

Remessa inicial de 27.995 doses será destinada a profissionais de saúde

Kyane Sutelo

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