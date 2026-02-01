Saúde

"Licantropia"
Notícia

Sintoma raro faz pessoas acreditarem que se transformam em lobos; entenda o que a ciência já sabe

Condição costuma estar associada a quadros psicóticos graves

Isadora Garcia

Enviar emailVer perfil

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS