Senado aprova criação de teste para que formados em Medicina possam exercer profissão; proposta segue para a Câmara

A exigência não valerá para médicos já registrados. André Ávila / Agencia RBS

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado aprovou nesta quarta-feira (25) o projeto que institui o Exame Nacional de Proficiência em Medicina (Profimed). A medida estabelece que a aprovação passará a ser obrigatória para a obtenção do registro profissional e o exercício clínico da Medicina.

Pelo texto aprovado, o recém-formado que for reprovado no exame ficará impedido de atender pacientes. Nesse caso, poderá atuar apenas em atividades técnico-científicas, sob autorização do Conselho Regional de Medicina (CRM). A exigência não valerá para médicos já registrados ou para quem já estiver cursando a faculdade quando a lei for sancionada.

O projeto (PL 2.294/2024), de autoria do senador Astronauta Marcos Pontes e relatado pelo senador Dr. Hiran, segue agora para a Câmara dos Deputados, a menos que haja recurso para votação no Plenário do Senado.