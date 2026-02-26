Profissionais de saúde de Porto Alegre começam a receber vacinas contra a dengue na terça-feira

Os agentes de combate às endemias serão vacinados no dia 6 de março. Takeda / Divulgação

Quase 28 mil vacinas contra a dengue fabricadas pelo Instituto Butantan começaram a ser distribuídas aos municípios gaúchos. A primeira remessa será aplicada nas equipes de atenção primária em saúde do SUS.

Porto Alegre recebeu 1.894 doses da Secretaria da Saúde do RS. São quase 6 mil profissionais nesse grupo. A vacinação, que começa na terça-feira na Capital, será realizada conforme o estoque em cada unidade de saúde. Os agentes de combate às endemias serão vacinados no dia 6 de março.

Em todo o Estado, atuam na área 64.681 pessoas. As 18 Coordenadorias Regionais de Saúde do RS receberam remessas conforme a demanda. A entrega das vacinas aos municípios estava prevista pela SES para a terça-feira (24), mas foi adiada devido a uma divergência entre os números de lote impressos nas embalagens e nos frascos.

Vacina para a população

A vacinação será estendida no segundo semestre para pessoas de 15 a 59 anos, começando pelas mais velhas.

Além do aumento da capacidade produtiva do Instituto Butantan, está prevista parceria estratégica entre Brasil e China. A tecnologia nacional da primeira vacina 100% nacional contra a dengue e de dose única do mundo, será transferida à empresa chinesa WuXi Vaccines. A expectativa é de que a produção aumente em até 30 vezes, segundo o governo federal.

O investimento federal foi de R$ 368 milhões para a compra de 3,9 milhões de doses, que corresponde a todo o quantitativo disponível no momento.

Distribuição da 1ª remessa