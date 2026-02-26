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Profissionais de saúde de Porto Alegre começam a receber vacinas contra a dengue na terça-feira

Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul começou a distribuição de doses aos municípios, que havia sido adiada em razão de problema na embalagem

Kyane Sutelo

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