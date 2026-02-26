Profissionais de saúde de Porto Alegre começam a receber vacinas contra a dengue na terça-feira

Quase 28 mil vacinas contra a dengue fabricadas pelo Instituto Butantan começaram a ser distribuídas aos municípios gaúchos. A primeira remessa será aplicada nas equipes de atenção primária em saúde do SUS.
Porto Alegre recebeu 1.894 doses da Secretaria da Saúde do RS. São quase 6 mil profissionais nesse grupo. A vacinação, que começa na terça-feira na Capital, será realizada conforme o estoque em cada unidade de saúde. Os agentes de combate às endemias serão vacinados no dia 6 de março.
Em todo o Estado, atuam na área 64.681 pessoas. As 18 Coordenadorias Regionais de Saúde do RS receberam remessas conforme a demanda. A entrega das vacinas aos municípios estava prevista pela SES para a terça-feira (24), mas foi adiada devido a uma divergência entre os números de lote impressos nas embalagens e nos frascos.
Vacina para a população
A vacinação será estendida no segundo semestre para pessoas de 15 a 59 anos, começando pelas mais velhas.
Além do aumento da capacidade produtiva do Instituto Butantan, está prevista parceria estratégica entre Brasil e China. A tecnologia nacional da primeira vacina 100% nacional contra a dengue e de dose única do mundo, será transferida à empresa chinesa WuXi Vaccines. A expectativa é de que a produção aumente em até 30 vezes, segundo o governo federal.
O investimento federal foi de R$ 368 milhões para a compra de 3,9 milhões de doses, que corresponde a todo o quantitativo disponível no momento.
Distribuição da 1ª remessa
- 1ª CRS (sede Porto Alegre) – 6.420 doses
- 2ª CRS (sede Frederico Westphalen – 757 doses
- 3ª CRS (sede Pelotas) – 2.000 doses
- 4ª CRS (sede Santa Maria) – 1.258 doses
- 5ª CRS (sede Caxias do Sul) – 3.213 doses
- 6ª CRS (sede Passo Fundo) – 2.272 doses
- 7ª CRS (sede Bagé) – 390 doses
- 8ª CRS (sede Cachoeira do Sul) – 423 doses
- 9ª CRS (sede Cruz Alta) – 555 doses
- 10ª CRS (sede Alegrete) – 1.043 doses
- 11ª CRS (sede Erechim) – 895 doses
- 12ª CRS (sede Santo Ângelo) – 1.106 doses
- 13ª CRS (sede Santa Cruz do Sul) – 1.045 doses
- 14ª CRS (sede Santa Rosa) – 781 doses
- 15ª CRS (sede Palmeira das Missões) – 742 doses
- 16ª CRS (sede Lajeado) – 1.243 doses
- 17ª CRS (sede Ijuí) – 822 doses
- 18ª CRS (sede Osório) – 1.141 doses
- Município de Porto Alegre – 1.894 doses