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"A polilaminina é uma grande ideia": entenda por que a molécula é vista como promessa, e não uma realidade

Embora represente esperança para o tratamento de lesões medulares, é cedo para comemorar uma suposta cura; pesquisas ainda estão em fase inicial

Fernanda Polo

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