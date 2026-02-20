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Pancreatite: veja como diferenciar a inflamação dos efeitos esperados das canetas emagrecedoras

Embora esteja descrito na bula, alerta emitido pela Anvisa amplia o debate sobre as possíveis reações aos medicamentos

Fernanda Polo

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