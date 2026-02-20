Saúde

Sistema nervoso
Notícia

O que é a esclerose lateral amiotrófica, doença degenerativa que vitimou o ator Eric Dane, de "Grey’s Anatomy"

Neurologista explica como o organismo é afetado, quais são os primeiros sinais e os tratamentos disponíveis

Murilo Rodrigues

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS