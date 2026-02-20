O que é a esclerose lateral amiotrófica, doença degenerativa que vitimou o ator Eric Dane, de "Grey’s Anatomy"

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Dane tornou público o diagnóstico da doença em abril de 2025. Martin BUREAU / AFP

A morte do ator Eric Dane aos 53 anos na última quinta-feira (19) chamou atenção para a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença degenerativa que compromete o sistema nervoso e leva à perda progressiva dos movimentos.

Conhecido por interpretar o médico Mark Sloan em Grey's Anatomy e mais recentemente por seu papel em Euphoria, Dane havia tornado público o diagnóstico em abril de 2025.

A ELA afeta os neurônios motores, células responsáveis por transmitir comandos do cérebro aos músculos.

À medida que essas conexões se deterioram, o corpo perde gradualmente a capacidade de realizar funções básicas, como andar, falar, engolir e, em estágios mais avançados, respirar.

Considerada uma doença rara e progressiva, a ELA não tem cura. A expectativa média de vida após o diagnóstico varia entre três e cinco anos, embora cerca de um quarto dos pacientes ultrapasse esse período.

Um dos casos mais conhecidos no mundo foi o do físico britânico Stephen Hawking, que conviveu com a condição por cerca de 55 anos.

O que é a ELA?

Segundo o neurologista Pablo Winckler, neurologista especializado em doenças neuromusculares do Hospital Moinhos de Vento e do Hospital de Clínicas, a ELA também é conhecida como doença do neurônio motor.

— Ela é uma doença que, na grande maioria das vezes, é puramente motora. Ataca os neurônios motores, que são os neurônios que dão o comando para os nossos músculos se movimentarem — explica.

De forma simplificada, os prolongamentos dos neurônios funcionam como fios que levam a ordem do cérebro até os músculos. Assim, quando esses neurônios passam a degenerar e morrer, os músculos deixam de receber estímulo.

— Uma célula muscular precisa do comando de um neurônio para sobreviver. Quando há a morte do neurônio motor, ocorre também a degeneração da célula muscular — detalha.

O resultado é fraqueza progressiva, perda de massa muscular e, com o tempo, comprometimento de funções essenciais.

Por que a ELA surge?

As causas ainda não são completamente conhecidas. Segundo Winckler, a maior parte dos casos é considerada "esporádica". Ou seja: aparece “do nada”, sem histórico na família e sem um padrão hereditário conhecido.

— Hoje, a ciência sabe muito pouco sobre por que neurônios até então saudáveis resolvem degenerar e morrer — afirma o especialista.

Cerca de 5% dos pacientes apresentam formas genéticas da doença, associadas a mutações hereditárias. Nos demais 95%, não há histórico familiar claro nem um gene único responsável identificado.

A doença pode atingir adultos jovens, mas torna-se mais frequente com o avanço da idade. O diagnóstico, segundo Winckler, é desafiador:

— Em média, entre os primeiros sintomas e o diagnóstico, costuma passar cerca de um ano, mesmo em países desenvolvidos. No Brasil, esse tempo pode ser ainda maior.

Quais são os primeiros sinais

Os sintomas iniciais variam, mas geralmente envolvem fraqueza progressiva em um braço ou perna. Com o tempo, a pessoa pode perceber dificuldade para segurar objetos, subir escadas ou caminhar.

— Pode começar com a percepção de que um membro está mais fraco e até mais atrofiado. Essa fraqueza vai se instalando lenta e progressivamente e passa a dificultar tarefas do dia a dia — explica.

Em outros casos, os primeiros sinais surgem na musculatura da boca e da garganta e, com a progressão da doença, podem surgir dificuldades respiratórias, exigindo suporte específico.

— Há pacientes que começam com pequenos engasgos, voz mais anasalada ou dificuldade para articular as palavras. Isso acontece porque os músculos da fala e da deglutição também dependem dos neurônios motores.

Existe tratamento?

Não há cura para a ELA, mas há tratamentos capazes de retardar a progressão dos sintomas e preservar a qualidade de vida. O riluzol, disponível pelo Sistema Único de Saúde (SUS), é um dos medicamentos indicados após avaliação especializada.

— Esses medicamentos ainda estão muito aquém do que gostaríamos. Precisamos avançar na ciência para ter terapias mais eficazes, mas há, sim, tratamento disponível no Brasil — afirma Winckler.

Além da medicação, o cuidado envolve equipe multidisciplinar. Fisioterapia, fonoaudiologia, suporte respiratório e uso de órteses ajudam a manter funções motoras por mais tempo.

Em casos mais avançados, tecnologias de rastreamento ocular permitem que pacientes se comuniquem apenas com o movimento dos olhos.

— A ideia é tentar suplementar todas as dificuldades motoras que surgem com a progressão da doença, preservando a funcionalidade e a qualidade de vida caso a caso — explica o especialista.

Vida após o diagnóstico

Vale ressaltar que o diagnóstico não deve ser encarado como sentença imediata para o paciente.

— Existe vida após o diagnóstico de ELA. É válido dizer que será, sim, uma jornada difícil em muitos casos, mas há pessoas que convivem com a doença por muitos anos, que seguem produtivas, que veem os filhos crescerem — afirma.

Além disso, ele também alerta para a busca por tratamentos sem comprovação científica. Frente a um diagnóstico grave, é fundamental procurar neurologistas qualificados e instituições reconhecidas.

— Há muito espaço para "charlatanismo" quando as famílias estão fragilizadas. A orientação deve sempre estar baseada na ciência — ressalta Winckler.

No Brasil, associações de apoio a pacientes e entidades médicas oferecem informação e suporte.