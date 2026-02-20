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Ministério da Saúde vai criar plano para recuperação do Hospital Universitário de Canoas: entenda o que já se sabe

Medida foi anunciada após a instituição ser interditada por falta de médicos e insumos

Lisielle Zanchettin

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