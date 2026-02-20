Ministério da Saúde vai criar plano para recuperação do Hospital Universitário de Canoas: entenda o que já se sabe

Programa será montado pela União em até 30 dias. Duda Fortes / Agencia RBS

Em meio ao cenário de crise e incertezas na saúde de Canoas, o Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira (20) a criação de um plano para recuperar o Hospital Universitário. A instituição está parcialmente interditada por falta de médicos e insumos.

O programa será montado pela União em até 30 dias e irá apresentar a proposta para reequipar o hospital, qualificar o serviço e melhorar as condições de gestão. Após a definição do trabalho, a verba para custeio das melhorias será repassada para a instituição.

Conforme o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Sales, o trabalho irá ocorrer em parceria com a Secretaria Estadual da Saúde (SES) e a prefeitura de Canoas.

— Nós estamos comprometidos em ajudar na recuperação para que os 309 leitos atualmente existentes possam funcionar plenamente e novos sejam reabertos. Hoje, a instituição opera em condições precárias. Faltam equipamentos, salas cirúrgicas fechadas, um cenário muito delicado. O hospital precisa ter a estrutura toda funcionando — diz o secretário.

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Outra preocupação envolve a equipe médica. Atualmente, há furos nas escalas — o que resultou na interdição por parte do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers).

— Sabemos que há dificuldade com os profissionais e queremos reconstruir essa relação com os colegas médicos, com a enfermagem e toda a equipe de estrutura do hospital — afirma Sales.

Interdição afeta novos atendimentos

A interdição ética parcial realizada pelo Cremers ocorre devido à falta de médicos e insumos. O Conselho afirma que a medida busca a proteção da população.

Com a decisão, ficam suspensas novas internações e atendimentos na unidade de terapia intensiva (UTI) neonatal, no centro obstétrico e sala de parto, no alojamento conjunto e na internação pediátrica.

Uma nova vistoria foi realizada na tarde desta sexta-feira, no entanto, não há previsão para liberação dos setores ainda.