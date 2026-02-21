Justiça suspende interdição parcial do Hospital Universitário de Canoas

Hospital Universitário é referência para 153 municípios gaúchos. Vinicius Coimbra / Agência RBS

Decisão liminar da 2ª Vara Federal de Canoas suspendeu, na manhã deste sábado (21), a interdição parcial do Hospital Universitário de Canoas por 30 dias. A prefeitura da cidade da Região Metropolitana havia ingressado com ação civil pública contra a paralisação.

A interdição parcial havia sido solicitada pelo Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers) e entrou em vigor às 11h da sexta-feira (20).

A decisão da Justiça garante a manutenção dos atendimentos nas unidades da UTI neonatal, centro obstétrico, sala de parto, alojamento conjunto e internação pediátrica.

A interdição mantinha o atendimento aos pacientes já internados, mas impedia a admissão de novos pacientes. Para o juiz, a situação representaria uma violação ao direito fundamental à saúde, diante das repercussões ao atendimento da população.

A decisão judicial intima, ainda, a prefeitura de Canoas a encaminhar a documentação que comprove a contratação emergencial de novas empresas médicas para suprir o déficit de escalas. O prazo de cumprimento é de 10 dias.

Além disso, a decisão determina que fica vedado ao conselho instaurar qualquer procedimento para punir os médicos que descumprirem a interdição.

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Entenda o processo de interdição

A interdição havia sido solicitada pelo Cremers com base em problemas de escalas médicas. A Associação Saúde em Movimento, que administra o hospital, afirmou, na ocasião, que enviou documentos ao conselho, demonstrando capacidade de atendimento.

No entanto, o Cremers alegou que "parte significativa" das escalas médicas encaminhadas ao conselho "não se acompanhava de comprovação efetiva e contínua da cobertura assistencial exigida pelas normas vigentes".

O que diz o Cremers

Vice-presidente do Cremers, Eduardo Trindade afirma que a decisão será acatada, mas que o conselho reforçará, junto ao Judiciário, a perspectiva de que o risco, em local sem assistência adequada, é maior do que a eventual transferência dos pacientes ou da referência para outros lugares.

— Muitas vezes, é melhor sua interdição por um tempo até se organizar, do que manter um atendimento de forma precária, como vinha acontecendo — sustenta.

Segundo Trindade, há falta recorrente de profissionais qualificados, especialmente em áreas intensivas, como a UTI neonatal, e contratações emergenciais anteriores não teriam sido suficientes nem comprovado a qualificação dos profissionais.

O órgão diz esperar melhorias, mas ressalta que seu objetivo é garantir qualidade assistencial e reduzir riscos à saúde pública, defendendo que leitos só devem permanecer abertos se funcionarem de forma adequada.

Em nota, o Cremers afirma que a interdição ética cautelar parcial foi baseada em critérios técnicos, após fiscalização iniciada em 2025 e notificações sobre falta de médicos em áreas vitais como UTI neonatal e centro obstétrico.

A medida é “preventiva, não punitiva”, e visa reduzir riscos à vida dos pacientes e às condições de trabalho, diante de “irregularidades persistentes”, conforme o conselho. O Cremers afirma ainda que adotará medidas para comprovar que sua atuação busca garantir assistência segura, mantendo o acompanhamento até a regularização das escalas e condições de atendimento.

O que diz a prefeitura de Canoas

Em nota, a prefeitura de Canoas afirmou que a interdição foi aplicada com base em problemas de escalas médicas que, segundo a administração municipal, já haviam sido solucionados antes de a interdição entrar em vigor, e foi mantida mesmo após a apresentação de documentos que comprovariam a integridade das escalas.