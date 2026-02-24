Saúde

Butantan-DV
Notícia

Estado adia distribuição de vacinas contra a dengue aos municípios após divergência na numeração de lotes

As 27.995 doses da primeira remessa serão aplicadas em profissionais de saúde da atenção primária que atuam no SUS

Kyane Sutelo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS