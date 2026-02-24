Estado adia distribuição de vacinas contra a dengue aos municípios após divergência na numeração de lotes

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A vacina é a primeira 100% nacional contra a dengue. Renato Rodrigues / Comunicação Butantan

Uma diferença de informações nas embalagens fez a Secretaria Estadual de Saúde (SES) adiar a distribuição aos municípios das 27.995 doses da vacina Butantan-DV, desenvolvida pelo Instituto Butantan contra a dengue. O repasse estava previsto para ocorrer nesta terça-feira (24). A aplicação do imunizante será, inicialmente, para profissionais de saúde da atenção primária que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS).

As vacinas, que foram enviadas pelo Ministério da Saúde e chegaram no Estado na quinta-feira (19), têm um número de lote informado na embalagem diferente do número que consta no frasco. A SES informa que a divergência foi observada durante a separação das doses e que já havia sido sinalizada por outros Estados.

O governo federal orientou que seja suspensa temporariamente a distribuição até que a situação esteja corrigida, conforme a SES. Por meio de sua assessoria, a pasta explica em nota que "as informações precisam estar totalmente alinhadas, tanto na carga física quanto no sistema". Esse processo tem foco em "que sejam monitoradas posteriormente a eficácia e a segurança da nova vacina".

No Rio Grande do Sul, são mais de 64 mil trabalhadores na área beneficiada pela primeira remessa de imunizantes. A SES não deu novos prazos para a distribuição dos imunizantes.

A vacina Butantan-DV

A vacina é a primeira 100% nacional contra a dengue e de dose única do mundo. A vacinação será estendida para pessoas de 15 a 59 anos, no segundo semestre, conforme projeção do Ministério da Saúde. O investimento federal foi de R$ 368 milhões para a compra de 3,9 milhões de doses — todo o quantitativo disponível.

Conforme o Ministério da Saúde, a ampliação começará pelas pessoas mais velhas nessa faixa etária, a partir de uma parceria estratégica entre Brasil e China. A tecnologia nacional será transferida à empresa chinesa WuXi Vaccines e a expectativa do Ministério é de que a produção aumente em até 30 vezes.

Nota da SES

Na semana passada, o Estado recebeu um lote de 28 mil doses da nova vacina do Butantan contra a dengue. Contudo, na segunda-feira (23/2), durante a etapa de separação para envio aos municípios, foi identificada uma divergência que já havia sido observada por outros Estados da federeção: o número do lote informado na embalagem da vacina está diferente do número do lote que consta no frasco.

Diante dessa inconsistência, não é possível realizar a distribuição imediata. As informações precisam estar totalmente alinhadas, tanto na carga física quanto no sistema, pois o lote que consta na nota de fornecimento deve ser exatamente o mesmo que está identificado no produto, em especial para que sejam monitoradas posteriormente a eficácia e a segurança da nova vacina.