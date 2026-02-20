Saúde

Sem novas internações
Notícia

Conselho Regional de Medicina interdita quatro setores do Hospital Universitário de Canoas

Medida entrou em vigor na manhã desta sexta-feira (20); pacientes que estão recebendo atendimento nas alas atingidas devem ser transferidos para instituições de saúde de municípios da região

Kyane Sutelo

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