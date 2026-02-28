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Atrofia muscular espinhal: tratamento mais barato e que poderá ser oferecido pelo SUS é testado em Porto Alegre

Primeiro paciente foi um bebê com menos de um ano de vida. Procedimento foi realizado em janeiro no Hospital de Clínicas

William Mansque

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