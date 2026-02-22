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Altura, material e posição de dormir: como escolher o travesseiro ideal para ter uma boa noite de sono

Guia reúne os principais pontos para entender o que avaliar na hora da compra e como adaptar a escolha às suas necessidades

Carolina Dill

Assistente de conteúdo*

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