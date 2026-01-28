Superlotação em hospitais de Porto Alegre causa restrição de atendimentos nas emergências

Hospital de Clínicas limita assistência a casos graves. Clovis Prates / HCPA

Os quatro hospitais de alta complexidade de Porto Alegre operam além do limite nas emergências adultas atendidas pelo SUS nesta quarta-feira (28). Devido à superlotação registrada as unidades da Capital trabalham sob regime de restrição de atendimentos.

O Hospital de Clínicas, que atua com 280% de ocupação, limita a assistência a casos graves e com risco de vida desde segunda-feira (26).

Para gerenciar o excedente de demanda, a instituição realizou o remanejo de dez leitos de outro setor para acomodar os pacientes. No momento, o local abriga 130 pessoas em uma estrutura originalmente projetada para apenas 46.

A Santa Casa também restringiu suas operações devido à superlotação de 207%. São 58 pacientes em observação para uma disponibilidade de 28 leitos. Além destes, a emergência do Hospital Conceição registra 117 pacientes para uma capacidade de 51 leitos. Com 130% de ocupação, a unidade foca apenas em casos críticos. Já o Hospital São Lucas, da PUC, apresenta índice de 129% e também atua com restrições assistenciais.

De acordo com a Prefeitura de Porto Alegre, o cenário crítico nas emergências é resultado do aumento no fluxo de internações, além de outros fatores. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, a superlotação na Capital é agravada pela alta demanda regional, com até 50% dos pacientes vindos do interior.

Além disso, a pasta ressalta o aumento de doenças sazonais. Destaca, no entanto, que não se pode dizer que o forte calor é a principal causa para novas internações.